Esporte 21/12/2021 07:28 Agência Brasil Skate: Virginia Fortes fecha 2021 com 7 vitórias na Europa © Pablo Vaz/STU/Direitos Reservados A skatista Virgínia Fortes Águas, de 15 anos, conquistou no último domingo (19) em Lisboa (Portugal) o título de campeã geral da Liga Pro Skate na modalidade street. De quebra, faturou também o título de campeã portuguesa. Das cinco etapas disputadas no país europeu, ela foi a melhor em quatro. Além destas conquistas, a brasileira venceu também nesta temporada o tradicional evento de Marisquinho, em Vigo (Espanha), e o Urban World Series, em Barcelona e Madri, também em solo espanhol. A Liga Pro Skate é reconhecida pela World Skate e pelo Comitê Olímpico Internacional. “Estou muito feliz com tudo que aconteceu comigo em 2021. Eu e minha família tomamos a decisão de seguir um caminho diferente, e as coisas foram dando certo. Sei o quanto foi importante esse período na Europa. Consegui evoluir no skate e conhecer coisas novas. Fui muito bem acolhida aqui em Portugal. E, com certeza, tudo isso será importante para minha carreira no ano que vem”, declarou Virgínia, que ocupa a 9ª posição do ranking mundial da modalidade, e que ficou de fora da Olimpíada apenas pelo limite de três competidoras por país.

