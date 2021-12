Esporte 24/12/2021 06:08 Brasil fecha 2021 na vice-liderança do ranking de seleções Foto: Lucas Figueiredo/CBF A Fifa anunciou nesta quinta-feira (23) a última edição do seu ranking de seleções em 2021. E a seleção brasileira permanece na vice-liderança da relação, que tem a Bélgica na ponta. O ranking não teve nenhuma mudança no top 10 em comparação à edição anterior, com a França na 3ª posição, a Inglaterra na 4ª e a Argentina na 5ª. Itália, Espanha, Portugal, Dinamarca e Holanda fecham o Top 10.

