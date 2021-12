Esporte 26/12/2021 09:58 Globoesporte Cuiabá admite montar elenco sem definição de técnico Diretoria do Dourado já está no mercado definindo contratações O Cuiabá faz a montagem do elenco para a próxima temporada mesmo sem ter um técnico. Para o vice-presidente, Cristiano Dresch, esse é um método utilizado pelo clube há anos e tem dado certo. Nenhum reforço foi anunciado oficialmente, mas a diretoria afirmou que vai anunciar tudo em um pacotão. O ônus todo de uma contratação mal feita é do clube. A montagem do elenco é feita pelo clube. Isso não é uma coisa de agora, mas dos últimos anos. Lógico que quando o treinador está presente ele participa da contratação, da decisão, mas a palavra final não é dele. Por isso, independe ter ou não treinador pra nós estarmos fazendo a montagem do elenco - declarou Cristiano. Apesar da permanência do Cuiabá na elite do Brasileirão, o clube não renovou o contrato com o técnico Jorginho. Com isso, começou a busca pelo novo comandante. Já se passou mais de uma semana sem treinador, mas a diretoria não tem pressa. No clube, a maioria da comissão técnica é permanente. - A gente tem criado processos dentro do clube que tornam o dia-a-dia mais seguro. Independentemente ser for o treinador A, B ou C, se gosta de jogar de um jeito ou de outro. Temos uma comissão fixa do clube permanente onde só não temos um treinador. Com Jorginho havia apenas um auxiliar-técnico - Joelton Urtiga -, que também deixou o clube. Essa é uma premissa que a diretoria do Cuiabá não abre mão para contratar o próximo técnico. - O clube não pode criar uma dependência de uma pessoa. Eu vejo clubes aí que contratam um treinador e vem uma comissão inteira. O que o Cuiabá tem feito nos últimos anos é o oposto disso. É preparar e se organizar para ter uma estrutura permanente forte pra que quando tenha a saída de um técnico o clube não sofra e não passe por tantos problemas - finalizou o vice-presidente do Cuiabá. Os jogadores confirmados para 2022 são: o goleiro Walter, os zagueiros Alan Empereur e Marllon; os meio-campistas Pepê e Rafael Gava; e os atacantes Felipe Marques, Elton e Jenison.

