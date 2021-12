Esporte 27/12/2021 08:53 www.metropoles.com Mídia da Polônia detona Paulo Sousa e o chama de “fraude” “Em breve ele dirá que o Flamengo é grande, grande, como a estátua de Jesus no Rio de Janeiro”, diz portal polonês Weszlo A manchete do portal polonês Weszlo é explícita: “O fraudador nos vendeu um pote e está saindo”. Segue-se um texto devastador contra Paulo Sousa, o novo técnico do Flamengo O homem de cabelos grisalhos revelou-se um ímpio grisalho, pois no Natal resolveu transmitir ao presidente Kulesza que não ligava para esse pessoal e preferia trabalhar no Brasil. No entanto, eu desistiria de vários apelidos e nomearia tudo. A saber: Paulo Sousa comportou-se como uma fraude vulgar. Ele vai se defender e falar algo sobre o fim do ciclo, mas não vou mudar de ideia. Fraude. Ele estava aproveitando a unidade, sobre o Papa, enganando-o até o fim que ele estava focado na Rússia e nos play-offs, mas na primeira ocasião interessante ele negociou um emprego em outro lugar. Então, bem, é um trapaceiro, de que outra forma chamar uma pessoa que diz A e faz B. Possivelmente mentirosa, então Sousa pode escolher. Traidor ou mentiroso. Na verdade – excelentes alternativas. Em breve ele irá à conferência do Flamengo (se Kulesza permitir) e contará que esse clube é grande, grande, como a estátua de Jesus no Rio de Janeiro. Porque ele vai preparar algo em sua retórica fabulosa. Só os dados mudam com ele, quando trabalhar na República Tcheca, ele vai começar a elogiar os bolinhos, como no Japão, vai elogiá-los pela pontualidade. Em nosso país, ele associava o papa, ele não queria fazer mais pesquisas (como fez ao longo de seu mandato). Vá trabalhar naquele Flamengo. Se você obtiver resultados como os da Polônia, eles o despedirão depois de seis meses, mas esse não é o nosso problema. Não é que você esteja deixando a seleção nacional em um momento crucial. As pessoas mudam de emprego. É sobre outros assuntos. Por exemplo, por decência. Você não foi estúpido por mentir assim? Você sabe que o dinheiro é importante, mas você, em sua mania de carteira, mentiu para as pessoas que confiaram em você. Eu realmente me pergunto como a equipe está se sentindo hoje. Em novembro, ele estava enrolando macarrão na orelha deles, que estamos vendo vocês em março e temos que ser fortes, e ainda não é janeiro e o camponês está encerrando. – Estou decepcionado com a atitude de Paulo Sousa. Me sinto enganado … O treinador me garantiu várias vezes que não havia assunto sobre sua saída. Hoje sei que ele não me disse a verdade e me sinto mal com isso … – diz Kuba Kwiatkowski na Interia. E de novo: um decente teria dito antes que não queria, que a seleção não é pra ele, desculpe, mas ele prefere buscar a felicidade em outro lugar. Mas Sousa não é decente porque preferiu mentir.

