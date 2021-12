Esporte 28/12/2021 07:21 MidiaNews Cuiabá compra jogador do Flamengo e renova com outros 2 atletas Dourado deve anunciar nesta semana um pacotão de contratações para a temporada de 2022 O Cuiabá acertou a compra do lateral-direito João Lucas, que pertencia ao Flamengo, para a temporada de 2022. A informação é do Globo Esporte. O jogador, de 23 anos, estava emprestado pelo time carioca ao Dourado até o final deste ano. As negociações para a compra do atleta foram concluídas na última semana entre as duas equipes. Não há informações sobre valores e nem o tempo de contrato. O lateral foi um dos principais destaques na campanha que culminou na permanência do Cuiabá na Série A. Ele se destacou, principalmente, na marcação. Foi o terceiro melhor ranqueado no quesito desarmes, com 108 certos, em 34 partidas disputadas. Mercada da bola O Cuiabá também renovou o contrato com lateral-esquerdo Uendel e o zagueiro Paulão. Em entrevista recente ao MidiaNews, o vice-presidente do Dourado, Cristiano Dresch revelou que todo o setor defensivo deve permanecer para o próximo ano. O Cuiabá já havia estendido os vínculos do zagueiro Marllon e do goleiro Walter. O Dourado também já renovou com os atacantes Felipe Marques e Elton. Segundo o Globo Esporte, o clube deve anunciar ainda nesta semana um pacotão com contratações para a próxima temporada.

