Jogador permanecerá na Raposa até o término do Campeonato Goiano

Éder Monteiro é o novo reforço do Grêmio Anápolis para a temporada 2022. O volante de 22 anos foi emprestado a Raposa para a disputa do Campeonato Goiano e, a princípio, o jogador que tem contrato até o fim do próximo ano com o colorado permanecerá na equipe apenas para a disputa do estadual. Ou seja, após a conclusão do Goianão, o atleta retorna ao Vila Nova.

O empréstimo do jogador de 22 anos ao Grêmio Anápolis é uma forma de fazê-lo adquirir experiência e rodagem ao atuar por outro clube. Seguindo o exemplo do zagueiro Tibúrcio que atuou no sub-23 do Vila Nova, posteriormente foi emprestado e em 2022, integrará o elenco colorado. Por fim, o Tigre pretende negociar mais jogadores por empréstimo para disputa de estaduais pelo Brasil.

Nascido em Alta Floresta (MT), o volante foi revelado nas categorias de base do Vila Nova e lá mesmo se profissionalizou. Antes de chegar à equipe principal, foi emprestado em 2019 ao Anápolis para a disputa da Divisão de Acesso, onde pode contribuir em quatro partidas no vice-campeonato da equipe. Em seguida, voltou à equipe Colorada, a princípio para o time Sub-23, na disputa do Brasileiro de Aspirantes. Ao todo foram dezessete jogos, todos como titular na conquista do vice-campeonato da competição estadual.

Mas foi sob o comando de Márcio Fernandes que teve a primeira chance no time principal, ainda no Goiano de 2020, diante do Crac. Já nesta temporada, foram vinte jogos pelo Vila Nova, nas disputas do Campeonato Goiano, na Copa Verde e no Brasileiro da Série B. O volante conseguiu mostrar seu potencial e marcou dois gols pelo Tigre, na goleada sobre o Guarani por 4 a 1 e no triunfo sobre o Vitória por 1 a 0, ambos na Série B.