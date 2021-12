Esporte 31/12/2021 06:01 MidiaNews Cuiabá anuncia Rodriguinho e mais 7 reforços para 2022 Foto: Reprodução O Cuiabá anunciou nesta quinta-feira (30) os nomes dos jogadores que seguem no clube e os novos atletas que chegam para reforçar o grupo na temporada de 2022. Ao todo oito novos jogadores se juntam ao elenco, entre eles o meia Rodriguinho, que já atuou no Corinthians e Bahia. Embora estejam listados como contratos novos, o goleiro Walter e o lateral João Lucas já estavam no time em 2021. Outra atração é o atacante Marquinhos, que foi contratado junto ao Corinthians. A diretoria do time comunicou ainda que negocia com o Lyon da França a renovação do empréstimo do volante Camilo e espera um desfecho positivo nos próximos dias. Em 2022, o Dourado tem cinco competições no calendário, incluindo a Série A do Brasileiro e a Copa Sul-Americana. O elenco tem reapresentação marcada para o dia 4 de janeiro, no CT do Dourado, para dar início aos treinamentos. Confira a lista completa dos jogadores confirmados: Jogadores com contrato em vigor

Zagueiro – Alan Empereur

Volante – Rafael Gava

Meia – Pepê

Atacante – Jenison Renovações Goleiro – João Carlos

Zagueiros – Paulão e Marllon

Lateral-esquerdo – Uendel

Atacantes – Felipe Marques e Elton Novos contratos Goleiro – Walter

Zagueiro – Juan Ojeda (ex-12 de Octubre-PAR)

Lateral-direito – João Lucas (adquirido do Flamengo com vínculo até 31/12/2025)

Lateral-esquerdo – Igor Cariús (ex-Atlético-GO, CRB e Paraná)

Volantes – Cristhian Rivas (ex-Estudiantes de Mérida-VEN) e Marcão (ex-Sport, Cuiabá, Atlético-GO e Criciúma)

Meia – Rodriguinho (ex-Bahia e Corinthians)

Atacantes – Marquinhos (ex-Corinthians e Sport), André Luis (ex-Atlético-GO, Corinthians e Fortaleza) e Alesson (ex-Vila Nova-GO) Promovido da Base Lateral-direito – Caio Hila

