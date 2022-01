Esporte 03/01/2022 06:34 Cuiabá anuncia contratação de Valdivia, ex-Internacional, Vasco, São Paulo e Atlético/MG O meia-atacante Valdivia é mais uma novidade do Cuiabá. Natural de Jaciara, em Mato Grosso, e revelado pelo Rondonópolis, o atleta de 27 anos tem no currículo clubes como Internacional, São Paulo, Atlético-MG e Vasco. Nas duas últimas temporadas, vestiu a camisa do Avaí e foi peça importante no acesso à Série A do time catarinense. O atleta ganhou destaque nacional na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2012, com a camisa do Rondonópolis, quando foi artilheiro da competição. Vendido ao Internacional, chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-23, em 2015.

