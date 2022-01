Esporte 04/01/2022 07:26 www.gazetaesportiva.com Acertado com o Cuiabá, Marquinhos se despede do Corinthians: “Serei sempre um torcedor” Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians. Nesta segunda-feira, Marquinhos se despediu do Corinthians por meio das redes sociais. O atacante, que está acertado com o Cuiabá, afirmou que seguirá como torcedor do Timão. “Hoje encerro minha passagem pelo Corinthians, clube que me acolheu quando não era ninguém, quando não sabia e não tinha nada. Foram 7 anos e meio de clube. Obrigado, meu TIMÃO. Serei sempre um torcedor, como sempre fui, só que agora de longe”, escreveu o jogador de 24 anos. “Fiz muitos amigos e fui bastante feliz nesse gigante do futebol. Hoje posso bater no peito e dizer que fui cria do maior clube brasileiro. Eu e toda a minha família te amamos!!! Não foi tudo como eu quis, mas saio muito grato por todos ensinamentos que esses anos me trouxeram. Meu coração chora, mas sei que é preciso! OBRIGADO, TIMÃO. Te amo. E VAI CORINTHIANS”, completou. A equipe de Itaquera, que manterá 30% dos direitos econômicos do atleta, receberá uma compensação financeira. Ele, por sua vez, deve assinar vínculo de no mínimo três anos com o clube do Mato Grosso. Revelado pelo Corinthians, Marquinhos venceu a Copinha de 2017, mas não se firmou na equipe profissional e defendeu, por empréstimo, Bangu, Bragantino, Ponte Preta e Sport. No total, pelo Timão, disputou dez jogos na última temporada, mas não balançou as redes.

Voltar + Esporte