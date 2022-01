Esporte 05/01/2022 10:09 Pedro Coutinho Bertolini FMF divulga tabela detalhada para as quatro primeiras rodadas do Campeonato Mato-grossense Foto: AssCom FMF Foi divulgada pela Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) a tabela detalhada das primeiras quatro rodadas do Campeonato Mato-grossense (MT 2022). Cada rodada terá cinco jogos, que já têm horário, data e local definidos. Atual campeão, o Cuiabá pega o Ação na abertura dos jogos, na Arena Pantanal, no dia 22 de janeiro, sábado, as 15h.



Às 15h30, Academia e Operário duelam no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis. Mais tarde às 18h, o campeão em 2020, Nova Mutum, enfrenta o Sorriso no Estádio Egidio Preima. No domingo, dia 23, Luverdense encara o Sport Sinop, no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, às 17h. No mesmo horário, é a vez do Dom Bosco estrear contra o União, no Estádio Dito Souza, em Várzea Grande.



A quarta rodada divulgada em detalhes na tabela da Federação se encerra no dia 2 de fevereiro. A prévia para o encerramento dos jogos, conforme divulgado, será na 9ª rodada, no dia 19 de fevereiro.



Vale ressaltar que a previsão sobre as datas, locais e horários das partidas, pode sofrer alterações devido as solicitações dos times, PM, televisão detentora dos direitos de transmissão ou a não apresentação dos laudos técnicos.

