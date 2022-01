Esporte 05/01/2022 18:25 GE Flamengo lidera lista de novos inscritos em redes sociais em 2021; Bragantino e Cuiabá se destacam Clube carioca tem mais do que o triplo de adesões nas suas plataformas em relação ao segundo colocado, o Palmeiras. Bragantino e Cuiabá mais do que dobraram total de seguidores Mesmo com o bicampeonato do Palmeiras na Libertadores, nas redes sociais o Flamengo continua com larga vantagem tanto em números totais quanto em novos seguidores. Foi, com sobras, o clube com mais adesões no mundo digital. Em 2021, o clube carioca teve mais do que o triplo de novos inscritos em seus canais oficiais em diversas plataformas em comparação ao time de São Paulo: 7.316.766 novas inscrições rubro-negras e 2.353.520 alviverdes. Os números são do Ibope Repucom (veja o relatório completo na imagem abaixo). O terceiro da lista foi o Corinthians que, apesar de ter um número total de seguidores em suas plataformas muito superior ao rival local, teve um desempenho semelhante nas novas inscrições em 2021 com 2.167.661. Chama atenção o São Paulo, que ficou em quarto lugar no ranking dos clubes que atraíram o maior número de novos seguidores, com o Atlético-MG, campeão brasileiro e da Copa do Brasil, em quinto. Mas nenhum desempenho é mais surpreendente e impactante do que o do Bragantino. Remodelado e profissionalizado, o clube agora leva o nome de uma multinacional e coleciona sucessos dentro de campo e fora dele. Nas redes sociais, isso se reflete claramente: o Bragantino mais do que dobrou o número de seguidores em 2021. Passou de 421.986, que tinha em 1 de janeiro de 2021, para os 1.034.197 que atingiu no primeiro dia deste ano. Um crescimento total de 145%. Outro clube teve um aumento ainda maior, de 154%: o Cuiabá. A equipe teve bom desempenho na Série A do Brasileiro e vem conquistando adeptos nas redes. Em janeiro de 2021 eram somente 178.981 seguidores. Agora, são 454.841. Os demais clubes grandes ainda precisam melhorar o desempenho digital. No Rio de Janeiro, o Botafogo teve somente 9% de crescimento nas redes mesmo com o retorno à Série A, enquanto o Fluminense teve 10% e o Vasco, que não conseguiu voltar à elite nacional, 7%. Os grandes do Rio Grande do Sul ficaram na mesma faixa de performance: Grêmio, rebaixado para a Série B, teve 9% de crescimento em suas plataformas digitais, enquanto o Internacional teve 10%. O destaque do estado é o Juventude, com 50% de crescimento no número de inscritos em suas plataformas. No Norte e Nordeste, Remo, Vitória, Paysandu, Íbis e CSA tiveram crescimento acima de 20% nas redes. O Remo atingiu 31%. Na região Central, Vila Nova e Atlético-GO ficaram com 29% e 28% de crescimento nas plataformas digitais, respectivamente. E, na lista de 50 clubes, a lanterna ficou com o Figueirense. Com somente 4.128 novos seguidores conquistados em 2021, o crescimento foi de 0.04%.

