Esporte 06/01/2022 06:17 Agência Brasil Flamengo tem estreia nota 10 na Copinha Rubro-Negro superou o Forte Rio Bananal por 10 a 0 © Gilvan de Souza/Flamengo/Direitos Reservados O Flamengo mostrou que chega forte na busca pelo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao golear o Forte Rio Bananal por 10 a 0, nesta quarta-feira (5) no estádio municipal Orlando Batista Novelli, em Barueri. O Rubro-Negro foi superior durante todo o confronto e construiu a vitória com gols de Matheusão (três), Matheus França (dois), Kayke David, Werton, Kayque Soares, Wesley e André. Após este triunfo o Flamengo lidera o Grupo 29 com os mesmos 3 pontos do Oeste, que superou o Floresta por 3 a 1. Outros resultados desta quarta: Palmeiras 6 x 1 Assu

Vasco 5 x 1 Lagarto

Mirassol 7 x 0 Confiança

Taguatinga 1 x 2 Sport

Linense 2 x 2 Desportivo Aliança

Andirá 0 x 1 Atlético-MG

Desportivo Brasil 3 x 0 Botafogo-SP

Goiás 2 x 0 Iape

Paulista 0 x 1 São Bernardo

Ceará 1 x 1 Bragantino-PA

Itapirense 1 x 1 Retrô

Cruzeiro 5 x 0 Palmas

São Caetano 2 x 1 Perilima

São Paulo 2 x 0 CSE

EC São Bernardo 2 x 0 São Bento

Londrina 0 x 2 Aster

Oeste 3 x 1 Floresta

Ska Brasil 3 x 0 Rio Claro

Água Santa 2 x 1 Real Ariquemes

Ibrachina 3 x 1 Inter de Limeira

Náutico 1 x 1 Serranense

Nacional-SP 1 x 0 Capivariano

Coritiba 1 x 0 Real Brasília

