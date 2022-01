Esporte 07/01/2022 16:55 www.terra.com.br Rodrigo Caio é internado após infecção em pontos de cirurgia Zagueiro do Flamengo tem a previsão de receber alta neste sábado e, na segunda, tende a se reapresentar para dar iniciar a temporada 2022 O elenco principal do Flamengo se reapresentará nesta segunda no Ninho do Urubu, e Rodrigo Caio é aguardado, mesmo após um novo contratempo. O zagueiro está internado em um hospital desde o último dia 2 para tratar de infecção de pele, na região dos pontos dados no joelho direito após artroscopia, em que foi submetido no início de dezembro, após o fim da temporada 2021. - Infelizmente, ele (Rodrigo Caio) teve diagnosticada uma infecção de pele (na região dos pontos) e precisou tratar com antibiótico venoso. Segue internado, mas já evoluiu bastante, amanhã terá alta e irá se reapresentar ao clube normalmente - comunicou a assessoria de imprensa do zagueiro. Após a recente artroscopia, conduzida pelo Dr. Max Ramos e supervisionada pelo médico do clube Dr. Márcio Tannure, Rodrigo Caio chegou a fazer um desabafo em suas redes sociais, revelando que atuou com dores e no sacrifício - ao todo, participou de 33 partidas na temporada passada. - Uma temporada que me levou ao limite físico e mental, onde todos os dias, isso fez eu me desafiar e ultrapassar meus limites mesmo sabendo que em algum momento nosso corpo vai pagar o preço. Após matematicamente não termos mais a possibilidade de ser campeão, em conversa junto ao departamento médico, decidimos parar, fazer um pequeno procedimento no objetivo de voltar para a próxima temporada saudável. - Mesmo com a luta constante contra a dores, fiz o possível e o impossível para estar em campo ajudando meus companheiros, sempre no objetivo de dar alegria a vocês, Nação. Gratidão sempre, meu Deus. A princípio, Rodrigo Caio estará junto ao restante do plantel principal para iniciar os trabalhos comandados pela nova comissão técnica, de Paulo Sousa.

Voltar + Esporte