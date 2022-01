Esporte 08/01/2022 10:55 GE Apresentado, Marcão promete "muita raça" em seu retorno ao Cuiabá após quatro anos O volante foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira; ele participou do acesso à Série B em 2018 Foto: Site oficial do Cuiabá Um dos dez reforços anunciados pelo Cuiabá para esta temporada, o volante Marcão foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira. O jogador de 30 anos estava no Sport e retorna ao Dourado após quatro anos. Em sua primeira passagem pelo clube, Marcão atuou em 12 jogos durante a Série C do Campeonato Brasileiro de 2018 e participou da campanha do acesso à Série B. - Sou primeiro volante, mas também jogo como segundo. Tenho muita raça, dedicação e entrega. Foi isso que me trouxe aqui em 2018, quando conseguimos o acesso à Série B. E essas características me trouxeram de volta. Pode ter certeza de que isso nunca faltará nunca - destacou Marcão. O volante foi titular em todas as 34 partidas que disputou pelo Sport na temporada passada. Ele garante que a passagem no time pernambucano nos últimos anos - com breve atuação pelo futebol dos Emirados Árabes no período - lhe trouxe mais experiência. - Hoje é um Marcão mais experiente, com mais bagagem de campeonatos difíceis. Isso tudo vai agregar a minha volta, aos meus companheiros e essa base que ficou do ano passado. Estou muito feliz de ter acertado aqui. Cuiabá é uma cidade muito boa para se morar, já conheço bem, já sei os lugares bons, onde morar. Estou muito feliz de retornar para cá e para o clube - concluiu. Marcão já está integrado ao grupo e participa normalmente da pré-temporada do Cuiabá. O volante deve concorrer com Camilo por vaga entre os titulares do Dourado.

