O Cuiabá acertou a contratação do meia-atacante Everton, do Grêmio. O jogador de 33 anos chega ao Dourado por empréstimo até o fim deste ano, e o anúncio oficial da contratação deve acontecer nos próximos dias.

Everton é natural de Nortelândia, interior de Mato Grosso, e é o 11º reforço do Cuiabá para esta temporada. O meia, que estava fora dos planos do Grêmio, chegou a ser sondado pelo Sport ainda no fim do ano passado, mas as conversas com o clube pernambucano não avançaram.

+ André Luís revela ter rejeitado proposta do exterior

Contratado em 2020, Everton fez apenas sete jogos pelo Grêmio na temporada passada, pois foi afastado do elenco ainda durante a disputa do Brasileirão. Ao todo, ele tem 33 partidas pelo Tricolor Gaúcho – com quem tem contrato até o fim de 2022 – e dois gols marcados.

Revelado pelo Paraná, Everton tem passagens também por Flamengo, Botafogo, Athletico e São Paulo, além de atuações no futebol mexicano e sul-coreano. Seus melhores momentos foram com a camisa do Rubro-Negro carioca, clube pelo qual conquistou o Brasileirão de 2009 e teve temporadas de destaque entre 2014 e 2017.

O meia-atacante chega para ser mais uma opção para atuar pelas beiradas do campo no elenco do Cuiabá. Esta posição era um dos alvos da diretoria no mercado do futebol. O Dourado conta com Marquinhos, Felipe Marques, André Luís e Alesson para a função. O meia Valdivia também por jogar desta maneira.