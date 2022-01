O Sport Sinop divulgou três reforços de peso para a disputa do Campeonato Matogrossense 2022, o zagueiro Lucas Straub, o meio-campo Marcelo Cabral e o atacante Peterson Silvino da Cruz, o Peu.

Lucas Straub, de 26 anos, é natural de Petrópolis (RJ) e estava defendendo o Esporte Clube Igrejinha (RS), na divisão de acesso do Gaúcho. Straub chegou a atuar também pelo Ação (MT) no Mato-Grossense 2021. O zagueiro ainda carrega no currículo passagens pela Liga Armênia e segunda divisão da Geórgia.

Outro carioca que também vai vestir a camisa do Sport Sinop no Estadual é meio-campista Marcelo Cabral, 30 anos, que estava atuando pelo Macaé (RJ), onde disputou a Série A2 do Carioca e a Copa Rio. O camisa 10 possui ainda passagens por outros clubes do Rio, como o Resende, Boa Vista e Serrano, além de ter iniciado na base do Fluminense.

Também passa a fazer parte do elenco do Sport Sinop outro conhecido pelos lados de Xerém, o atacante Peterson Silvino da Cruz, o Peu, de 28 anos. Peu fez parte do elenco do Fluminense em 2017, que contava com grandes nomes ofensivos como Richarlison, Pedro, Gustavo Scarpa e Dourado. O atacante também possui passagens pelo Paysandu (PA), Cascavel (PR) e pelo futebol eslovaco, onde foi destaque e um dos artilheiros da Liga do país, pelo Samorin.

Os atletas já iniciaram a preparação e estão à disposição do técnico Charles para a estreia da Fera do Norte na Série A, marcada para o dia 23 de janeiro, às 17h, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.