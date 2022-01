Esporte 12/01/2022 15:39 Martinello e Sicredi | FMF renova patrocinadores masters do Campeonato Mato-grossense 2022 A Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) anuncia a renovação dos patrocinadores masters do Campeonato Mato-grossense - Edição 2022. A Eletromóveis Martinello e a Sicredi renovaram os seus respectivos contratos, e continuarão parceiros da FMF no MT 2022. Com isso, a FMF mais uma vez vai conseguir custear todas as despesas com alimentação, transporte, logística, hospedagem e arbitragem das equipes na competição. Vale ressaltar que, a Federação de Mato Grosso é uma das únicas do Brasil, a custear todas essas despesas, e pelo 5º ano consecutivo. "Mais uma vez, a FMF em parceria com seus patrocinadores, irá arcar com todo o custo operacional da competição. Assim, desafogamos os clubes financeiramente, se preocupando apenas, com contratações e salários de suas equipes" disse o presidente da FMF, Aron Dresch. O CAMPEONATO O Campeonato Mato-grossense Martinello Sicredi - Edição 2022, terá sua abertura para próximo dia 22. Dez clubes lutarão pelo título da temporada: Academia, Ação, Cuiabá, Dom Bosco, Luverdense, Nova Mutum, Operário, Sorriso, Sport Sinop e União.

