Esporte 14/01/2022 08:42 GE Valdivia é apresentado no Cuiabá, exalta volta pra "casa" e alimenta expectativa em recuperar brilho Meia-atacante retorna a Mato Grosso - seu estado natal - após dez anos Foto: AssCom Dourado O "Poko Lindo" chegou! Nesta quinta-feira, o meia-atacante Valdivia foi apresentado como reforço do Cuiabá. Mato-grossense de Jaciara e revelado pelo Rondonópolis - onde foi artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2012 -, o jogador de 27 anos celebrou o retorno para "casa" após dez anos. - Muito feliz por vestir essa camisa, em estar perto de casa, tenho que agradecer ao presidente pela oportunidade. Espero corresponder dentro de campo, estou treinando muito forte para isso. Quero fazer um bom estadual, que eu possa ir bem e fazer gols. Isso é muito bom para mim, ainda mais sendo aqui de Mato Grosso. Quero dar o meu melhor para o Cuiabá. Valdivia aposta neste regresso ao seu estado natal para recuperar o brilho na carreira. O meia viveu seu ápice no Internacional, em meados de 2015, mas não conseguiu repetir as boas atuações nas temporadas seguintes. Seu último clube havia sido o Avaí, com 96 jogos e sete gols marcados entre 2020 e 2021. - Rodei bastante, saí daqui muito cedo, com 17 anos já fui para o Inter. As coisas aconteceram rápido. Depois de muitos anos, estou voltando pra casa. Nasci em Jaciara, fiquei em Rondonópolis a maior parte do tempo, mas estando aqui em Mato Grosso fico feliz, perto da minha família e amigos. Tenho tudo para voltar a ser feliz, voltar a fazer gols. Com a reverência de sempre, o meia ainda mandou um recado para a torcida do Cuiabá e falou da "cobrança" com a proximidade dos amigos. - Nas redes sociais, antes do acerto o pessoal falava "vem para o Cuiabá, vai ser feliz aqui". Isso ajudou muito e está sendo fantástico. Espero corresponder, senão meus amigos vão me cobrar em casa (risos). Para a torcida do Dourado, espero que eu possa fazer muitos gols, dar muitas alegrias. Espero o apoio de vocês fora de campo, pois em campo vou dar meu melhor. Um beijo do "Poko Lindo", "tamo junto".

