Esporte 15/01/2022 16:05 Pedro Coutinho Bertolini São Paulo, Grêmio ou Inter podem ser adversários de time mato-grossense na Copa do Brasil Competição de maior premiação do país, a Copa do Brasil começa em fevereiro e, na próxima segunda-feira (17), os times conhecerão seus adversários diretos. Em Mato Grosso, três clubes estão no campeonato e representarão o estado. Cuiabá, Operário e União aguardam o sorteio que acontecerá às 12h (horário local) e será transmitido ao vivo pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



O Cuiabá estará no Pote B, e terá os possíveis adversários: Bahia de Feira-BA, Cascavel-PR, ASA-AL, Atlético-BA, Rio Branco-AC, URT-MG, Portuguesa-RJ, Castanhal-PA, Porto Velho-RO e Sousa-PB. O Operário faz parte do Pote G, que fará cruzamento contra os clubes do Pote C: Sampaio Corrêa, Paraná, Operário-PR, Guarani, Criciúma, Brasil de Pelotas, Náutico, Londrina, Paysandu e Figueirense.



Já o União, estará no Pote E, que terá os times do Pote A como adversários: Grêmio, Santos, São Paulo, Internacional, Ceará, Cruzeiro, Atlético-GO, Chapecoense, Vasco ou Sport. Na 1ª fase, 80 clubes disputam a classificação em jogos únicos, com os visitantes tendo a vantagem do empate. Ao todo,a premiação na Copa do Brasil na última edição superou os R$ 70 milhões.4e

