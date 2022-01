Esporte 18/01/2022 06:46 MidiaNews Cuiabá enfrenta o ASA-AL na primeira fase da Copa do Brasil AssCom Dourado A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou na tarde desta segunda-feira (17) os jogos da primeira fase da Copa do Brasil. O Cuiabá vai enfrentar o ASA-AL, em jogo único, que será realizado no estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL), com o Dourado tendo a vantagem de jogar pelo empate. Além do Cuiabá, Mato Grosso ainda contra com outros dois representantes na Copa do Brasil. O União Rondonópolis-MT vai enfrentar o Atlético-GO e o Operário-VG que vai encarar o Sampaio Corrêa. Os jogos devem acontecer nos dias 23 ou 24 de fevereiro ou 2 ou 3 de março. Na segunda fase, caso se classifique o Cuiabá enfrenta quem passar de Lagarto-SE e Figueirense-SC, que jogam no Sergipe. Da terceira fase em diante, com jogos em formato de ida e volta, em caso de empate no número de gols, a disputa também será nos pênaltis. Vale lembrar que na Copa do Brasil não tem o critério dos gols fora de casa.

