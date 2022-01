Esporte 20/01/2022 14:55 Agência Brasil Goleiro Fábio chega ao Flu mirando a Libertadores: "está na hora" No histórico repleto de conquistas falta ainda o título continental © Mailson Santana/Fluminense FC Como se fosse a primeira vez. Aos 41 anos, Fábio chega ao Fluminense com uma grande bagagem, títulos e muita vontade de jogar. O Tricolor carioca confirmou na noite desta quarta-feira (19) a contratação do goleiro e, na manha desta quinta-feira (20), o reforço já vestiu a camisa do clube e conversou sobre seu novo desafio. Apesar do histórico vitorioso e da qualidade inquestionável, a transferência de Fábio para o Fluminense gerou algumas críticas devido à idade do atleta, mas o goleiro afirma que está preparado. “Estou super motivado, empolgado, como se fosse o meu primeiro ano, mas utilizando a minha experiência que eu adquiri ao longo dessa grande estrada. Deus me concedeu a oportunidade de uma carreira muito longa, pela minha dedicação, pelo meu empenho. Estou super motivado e pronto para todos os nossos objetivos”, garantiu o goleiro que vestirá a camisa 12. Fábio é uma máquina de conquistas. São três Campeonatos Brasileiros, três Copas do Brasil, uma Mercosul e nove estaduais. Apesar das vitórias, falta um troféu, que o goleiro e o Fluminense perseguem há muito tempo: a Libertadores da América. O Tricolor foi vice-campeão em 2008, Fábio, com o Cruzeiro, também ficou em segundo, em 2009. “Está na hora, acho que todos nós temos esse objetivo, esse sonho. Ficou muito próximo, tanto para o Fluminense um ano antes, e eu no ano seguinte. É muito bom você chegar em condição de disputar final e o mais importante ainda se a gente concretizar com o título. Esse é o nosso objetivo e nós temos essa possibilidade real hoje”, avaliou o jogador, que assinou contrato com o Tricolor até o fim de 2022.

Voltar + Esporte