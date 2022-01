Esporte 21/01/2022 15:13 Matogrossense 2022 | Abertura será neste sábado com três partidas A bola vai rolar para a abertura do Campeonato Matogrossense Edição 2022. Dez times estarão na disputa pelo título mais importante do futebol de Mato Grosso. CONFIRA OS JOGOS DA 1ª RODADA: Cuiabá x Ação - Sábado, às 15h30 / Arena Pantanal Academia x Operário - Sábado, às 15h30 / Luthero Lopes Sorriso x Nova Mutum - Sábado, às 18h / Egídio Preima Luverdense x Sport Sinop - Domingo, às 17h / Passo das Emas Dom Bosco x União - Domingo, às 17h / Dito Souza

Voltar + Esporte