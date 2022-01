Abrindo o Campeonato Mato-grossense Martinello Sicredi 2022, o Cuiabá venceu o Ação por 3 a 0. Alesson, Rodriguinho e Elton marcaram os gols da vitória do Dourado. Já em Rondonópolis, o Academia venceu o Operário por 1 a 0. Guilherme marcou o gol da vitória do AFC, na reta final do segundo tempo.

Na próxima rodada, o Cuiabá enfrenta o União, em Rondonópolis; enquanto o Ação recebe o Academia no Dito Souza. Na próxima rodada, o Academia visita o Ação no estádio Dito Souza, enquanto o Operário faz o clássico diante do Dom Bosco, também no Dito Souza.