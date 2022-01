Canal transmite Novorizontino x Palmeiras com exclusividade na TV aberta; narração no site terá bom-humor nos comentários

A Record TV dá o pontapé inicial na temporada do futebol com a estreia do Paulistão 2022. Novorizontino e Palmeiras se enfrentam a partir das 16 horas (de Brasília), no estádio Jorge Isamel de Biasi, no interior do estado, com transmissão exclusiva da emissora na TV aberta. O R7 e o PlayPlus também contarão com uma transmissão inovadora para os apaixonados por esporte.

Com o compromisso de fazer diferente, o torcedor poderá ver na TV o formato multitelas. Em uma cobrança de falta por exemplo, uma câmera mostrará o cobrador, outra o goleiro e outra a reação do treinador. Ao todo, serão 15 câmeras espalhadas para que ninguém perca nenhum lance da partida. As entrevistas com as estrelas dos espetáculo, e também com os torcedores, estão garantidas.

A narração na TV ficará por conta de Marcos de Vargas. O ex-jogador Muller, que atuou nos quatro maiores times de São Paulo, passará a sua experiência de campo com os comentários sobre a partida. De olho na arbitragem, e também no VAR, o ex-árbitro Renato Marsiglia analisará os lances mais polêmicos. O apresentador Fred Ring e o repórter Márcio Canuto também atuarão nas transmissões da TV aberta.

No R7 e no PlayPlus, o consagrado narrador Silvio Luiz estreará nas plataformas digitais. Para fazer a transmissão da partida, ele contará com os comentários divertidos dos humoristas Marcos Chiesa, o Bola, e Márvio Lúcio, o Carioca. O internauta poderá acompanhar não só a partida, como também as reações do trio enquanto acontece a partida. No pré e pós-jogo, o apresentador Zé Luiz receberá convidados para debater tudo que envolve os times.

“Serão transmissões divertidas, com muita garra e, como diz o nosso slogan, com ‘muita paixão’. A gente está muito apaixonado. Cada reunião que a gente faz, a gente sai muito entusiasmado com aquilo que a gente vai mostrar”, disse Antonio Guerreiro, vice-presidente de jornalismo.

“O telespectador vai ter a chance de acompanhar a transmissão de maneiras bem diferentes: vai poder acompanhar a transmissão da TV aberta, claro, mas no R7 e no PlayPlus será uma transmissão alternativa, complementar. Será algo bem divertido e diferente do que a gente costuma a ver”, explicou Bia Cioffi, diretora de conteúdo digital e transmídia

A partida inaugural do Paulistão será válida pela 5ª rodada, já que em fevereiro o Palmeiras estará envolvido com o Mundial de Clubes e, por isso, o calendário inicial previsto pela FPF (Federação Paulista de Futebol) teve de ser alterado. A equipe do técnico Abel Ferreira deverá usar os quatro compromissos antes da viagem justamente como uma preparação para a competição internacional.

Pelos lados do Novorizontino então, ninguém espera vida fácil ainda na primeira partida. O técnico Léo Condé aposta no elenco que subiu da Série C para a B do Campeonato Brasileiro e surpreender a equipe da capital. A classificação à quartas de final é o primeiro objetivo da equipe do interior de São Paulo.

O Novorizontino está no Grupo B, enquanto o Palmeiras integra o Grupo C do Paulistão. Na primeira fase, as equipes enfrentam apenas times das outras chaves.