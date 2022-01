O ano novo começou e o planeta bola inicia 2022 cheio de emoções! Com os duelos estaduais retornando e a Copa São Paulo de Futebol Júnior chegando, inclusive, à sua grande decisão, os jogos deste ano trazem mudanças e novidades para o esporte brasileiro. Na Europa, as principais competições do continente não param, tendo os Campeonatos Português, Italiano, Espanhol, Francês, Inglês e Alemão a todo vapor.

Os jogos abaixo estão no horário de Brasília (UTC-3) e sujeitos a mudanças por determinação dos organizadores dos campeonatos.

Jogos de segunda, 24 de janeiro de 2022

JOGO CAMPEONATO HORÁRIO ONDE PASSA? TEMPO REAL East Bengal x Hyderabad Superliga Indiana 11h00 One Football Tempo Real Vietname x Japão Copa da Ásia feminina 11h00 Star+ - Crato x Atlético-CE Campeonato Cearense 15h30 YouTube FCF TV Tempo Real Blackburn x Middlesbrough Campeonato Inglês 16h45 Star+ Tempo Real Real Sociedad B x Cartagena La Liga 2 17h00 Star+ Tempo Real Almería x Eibar Star+ 17h00 Star+ Tempo Real Iguatu x Caucaia Campeonato Cearense 19h00 YouTube FCF TV Tempo Real Pacajus x Ferroviário Campeonato Cearense 19h00 YouTube FCF TV Tempo Real

Jogos de terça, 25 de janeiro de 2022