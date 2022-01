Esporte 25/01/2022 12:41 Gazeta Esportiva Palmeiras atropela Santos e vence inédito título da Copinha Foto: Marcello Zambrana/AGIF / Gazeta Press Os rivais não podem mais provocar os palmeirenses quanto à Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na manhã desta terça-feira, 25, o Palmeiras não tomou conhecimento do Santos e venceu a decisão do torneio de base por 4 a 0, no Allianz Parque, conquistando seu primeiro título da competição. Os gols do Palestra foram marcados por Endrick, Giovani e Gabriel Silva, duas vezes. O Palmeiras igualou a maior goleada da história das decisões da Copinha. Em 1991, a Portuguesa também goleou o Grêmio por 4 a 0. Antes desta edição, o Alviverde havia chegado em duas finais da competição, perdendo nos anos de 1970 e 2003. Com 15 minutos avassaladores, o Verdão já tinha construído uma vantagem de três gols. Letal nas chegadas, o time abriu o placar com Endrick, completando cruzamento da esquerda, ampliou com Giovani, em belo chute de fora da área, e chegou ao terceiro com Gabriel Silva, em golaço de falta. Na reta final da etapa inicial, Derick recebeu o segundo cartão amarelo, foi expulso e deixou o Santos com um a menos. Mesmo com a grande vantagem, o Palmeiras não diminuiu o ritmo. Logo aos oito minutos, Gabriel Silva fez o seu segundo no jogo, o quarto da equipe na partida. O time até criou chances para marcar mais gols, porém a goleada ficou 'apenas' no 4 a 0 mesmo. O jogo - Logo na primeira chegada com maior perigo, o Palmeiras abriu o placar. Aos cinco minutos, Vanderlan chegou pela esquerda, cruzou à meia altura e Endrick chegou batendo de primeira, aproveitando vacilo dos zagueiros e mandando para a rede. Aos 11, o Verdão chegou novamente e ampliou. Jhonatan fez bela jogada pela esquerda, passou com facilidade por Andrey e inverteu para Giovani. O ponta cortou para dentro e acertou um bonito chute, encobrindo Diógenes. Quatro minutos depois, veio o terceiro. Após falta sofrida por Endrick, Gabriel Silva cobrou por cima da barreira e marcou um golaço. Em seguida, Gabriel Silva quase ampliou, trazendo da esquerda para dentro e finalizando cruzado, para fora. Endrick voltou a levar perigo, ganhando no corpo de Derick e chutando à direita do gol. Na primeira boa chance do Santos, Rwan teve a oportunidade de arrematar da marca do pênalti, porém pegou mal na bola. Antes do fim do primeiro tempo, Derick fez falta dura em Giovani, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Santos com um a menos. Ainda deu tempo de Fernandinho arriscar de fora da área e levar perigo. Segundo tempo A primeira chance da etapa final foi do Peixe. Fernandinho trouxe da esquerda para dentro e finalizou para fora, levando perigo. O Palmeiras respondeu com Giovani, invadindo a área pela direita e chutando cruzado. Diógenes fez grande defesa para impedir o gol. Aos oito minutos, o Verdão chegou ao quarto gol. Vanderlan deu nova assistência, cruzando da esquerda na cabeça de Gabriel Silva, que testou firme para marcar. Vitinho quase fez o quinto, recebendo de Gabriel Silva e finalizando na rede pelo lado de fora. Em seguida, João Pedro completou de cabeça após escanteio da direita e parou na trave. Gabriel Silva chegou a balançar as redes novamente, mas Vitinho estava impedido na origem da jogada. Com gritos de "é, campeão!" no Allianz, o árbitro apitou o fim do jogo. FICHA TÉCNICA PALMEIRAS 4 X 0 SANTOS Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP) Data: 25 de janeiro de 2022, terça-feira Horário: 10 horas (de Brasília) Árbitro: Gustavo Holanda Souza Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Izabele de Oliveira VAR: José Cláudio Rocha Filho Público: 20.814

