Técnico português acompanhou das cabines do Luso-Brasileiro a vitória do time sub-20 por 2 a 1 na estreia do Cariocão 2022

Sob os olhares atentos do técnico Paulo Sousa, presente nas cabines do Estádio Luso-Brasileiro na noite desta quarta-feira (26), os Garotos do Ninho começaram bem a caminhada do Flamengo no Caricoão 2022 vencendo a Portuguesa-RJ por 2 a 1, em duelo válido pela primeira rodada do estadual.

Representado pelo time sub-20 neste início de temporada, o Fla não decepcionou sua torcida e começou a construir o placar com menos de 5 minutos de bola rolando. André Luiz arrancou em velocidade e só foi parado com falta pelo goleiro Carlão. Pênalti cobrado e convertido por Lázaro.

O atacante voltaria a marcar nos primeiros minutos da etapa complementar. Aos 9' do 2º tempo, Thiaguinho chutou forte, o goleiro rebateu e Lázaro completou de primeira, com estilo, aumentando a vantagem rubro-negra. A Lusa diminuiu logo em seguida. Aos 15 minutos, Sanchez subiu mais alto que a defesa flamenguista no escanteio e guardou: 2 a 1.

Principal nome do jogo, Lázaro deixou o campo com cãimbras aos 19'. Sem ele, Thiaguinho foi quem levou perigo em chute forte defendido por Carlão já aos 34 minutos.

A Portuguesa tentou chegar, principalmente em cobranças de escanteio, mas não teve sucesso e acabou derrotada no duelo disputado na Ilha do Governador que, enquanto o Maracanã passa por reformas no gramado, será a casa do Fla no Campeonato Carioca.

O palco sagrado só deve voltar para as semifinais do estadual. Já o time principal do Rubro-Negro tem estreia prevista para a quarta rodada, no clássico contra o Fluminense marcado para o dia 6 de fevereiro, às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Próximos jogos

Pela segunda rodada do Cariocão 2022, o Flamengo viaja no sábado (29) para Volta Redonda, onde encara o Voltaço no Raulino de Oliveira, a partir das 18h. A Portuguesa-RJ também entra em campo no sábado, só que mais cedo, às 15h30, quando recebe o Angra Audax novamente no Luso-Brasileiro - só que desta vez, como mandante.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 2 x 1 Portuguesa-RJ

Local: Estádio Luso-Brasileiro, Ilha do Governador, Rio de Janeiro

Data e hora: Quarta-feira (26/01), às 21h35

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Gols: Lázaro, aos 4'/1ºT e aos 9'/2ºT (Flamengo); Sanchez, aos 15'/2ºT (Portuguesa-RJ)

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Cleiton, Gabriel Noga e Marcos Paulo; Igor Jesus (Kayke David), Yuri de Oliveira e Matheus França; Lázaro (Werton), Thiaguinho (Petterson) e André Luiz (Ryan Luka). Técnico: Fábio Matias

PORTUGUESA: Carlão; Watson, Leandro Amaro, Suéliton e Sanchez; Wellington Cézar (Victor Paraíba), Rafael Pernão (Victor Feitosa) e Willian (Patrick); Romarinho, Júnior Pirambu (Bruno Santos) e Andrezinho (Maikinho). Técnico: Marcos Grippi