Esporte 27/01/2022 06:39 Lázaro Thor Borges Com gol de falta de Rodriguinho, Cuiabá vence União por 2 a 1 em Rondonópolis O Cuiabá venceu o União nesta quarta-feira (26) por 2 a 1 no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis. O jogo ocorreu pela segunda rodada do campeonato estadual. Com o resultado o Dourado reassumiu a liderança do Campeonato Mato-grossense. O primeiro gol do jogo foi do atacante ex-Corinthians, Rodriguinho, em bela cobrança de falta que balançou as redes do Colorado. Aos 14 minutos do segundo tempo quem ampliou o placar foi Alesson. O União descontou aos 26 minutos do segundo tempo.



O Cuiabá até recuou muito com o gol do time rondonopolitano, mas o União não conseguiu se aproveitar e o placar não foi mais alterado: vitória do Dourado por 2 a 1.



Com o resultado, o Cuiabá reassume a liderança do Mato-grossense, com seis pontos - mesma pontuação da Academia, mas levando vantagem no saldo de gols (4 contra 2). O União de Rondonópolis cai para a oitava colocação, ainda sem nenhum ponto.



Na terceira rodada do Mato-grossense, as duas equipes entram em campo no sábado. O União encara a Academia, às 16h, no Luthero Lopes, enquanto o Cuiabá visita o Luverdense, às 20h, no Passo das Emas.

Voltar + Esporte