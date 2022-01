Esporte 29/01/2022 11:21 Assessoria de Imprensa Cuiabá e Luverdense farão o 54º duelo histórico neste sábado (29) O Cuiabá visita o Luverdense neste (29), às 20h, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, pela terceira rodada do Campeonato Estadual. Será o 54º confronto histórico entre os dois clubes, segundo levantamento do historiador Sérgio Santos. O Dourado leva vantagem, já que venceu 24 vezes, contra 12 do time de Lucas e mais 17 empates. Nos gols, o Cuiabá também soma saldo positivo: 62 feitos e 42 sofridos. O último jogo foi no dia 4 de abril de 2021, pelo Estadual, na Arena Pantanal, com vitória do Dourado por 1 a 0, gol de Guilherme Pato. As equipes já se enfrentaram 29 vezes pelo Mato-grossense, com seis duelos pela Série C do Brasileiro, dois pela Copa Verde, oito pela Copa Governador, dois pela Copa Mato Grosso e mais seis jogos pela Copa FMF. NÚMEROS CONFRONTO 53 – Jogos 24 – Vitórias do Cuiabá 17 – Empates 12 – Vitórias do Luverdense 62 – Gols do Cuiabá 42 – Gols do Luverdense CONFRONTOS DA 3ª RODADA: Operário x Sorriso – Sábado, às 15h30 / Arena Pantanal Academia x União – Sábado, às 18h / Luthero Lopes Dom Bosco x Ação – Sábado, às 18h30 / Dito Souza Luverdense x Cuiabá – Sábado, às 20h / Passo das Emas Nova Mutum x Sport Sinop – Domingo, às 17h / Valdir Wons

