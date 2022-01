Esporte 30/01/2022 07:48 Cenário MT - Celso Ferreira Nery Luverdense derruba invencibilidade do Cuiabá no Campeonato Estadual Última derrota do Dourado havia sido em 2020, também para o LEC Em partida bastante movimentada, o Luverdense derrotou o Cuiabá em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Mato-grossense. O clube de Lucas do Rio Verde soube aproveitar erros do adversário para vencer por 2 x 1. Desde 9 de dezembro de 2020 o Dourado não sabia o que era perder no Campeonato Estadual. Na ocasião o mesmo Luverdense derrotou o Cuiabá. Com maior investimento, o Cuiabá começou a partida tentando se impor, mas logo aos 7 minutos, num contra-ataque rápido, o Luverdense teve um pênalti a seu favor. O zagueiro Paulão fez falta no atacante Ítalo. Giovanni, deslocando o goleiro Walter, fez 1 x 0 para o Luverdense. O gol não abalou o Cuiabá que colocou pressão no adversário. Mas quase levou o segundo em outro contra-ataque rápido. Desta vez Walter fez a defesa em chute forte de Paulinho. Depois só deu Cuiabá. Aos 23 minutos, Felipe Marques aproveitou bola na grande área pra bater forte, no canto de Rodrigo Lama: 1 x 1 no Passo das Emas. E o placar não mudou na etapa inicial, apesar da pressão dos visitantes. Mudança que deu certo Depois do intervalo os técnicos fizeram algumas mudanças. E o Cuiabá seguiu com posse de bola, mas criando poucas chances claras de gol. O técnico Marcio Nunes mudou jogadores de meio e ataque. E uma das mudanças garantiu os três pontos. Thiaguinho, que substituiu Giovanni, marcou na saída de Walter, após falha grotesca de Paulão: 2 x 1. E pouco adiantou a pressão do Dourado que perdeu a invencibilidade e a liderança da competição, caindo para terceiro lugar, momentaneamente. O LEC, que iniciou a rodada em quinto lugar, pode não mudar de posição na tabela, mas conseguiu a reabilitação com um resultado importante sobre o representante do futebol mato-grossense na elite nacional. Próximos jogos Na próxima rodada, o Cuiabá recebe o Nova Mutum na Arena Pantanal. O jogo será disputado na quarta-feira. Um dia antes, o Luverdense visita o Ação, no Estádio Dito Souza.

