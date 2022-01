Esporte 31/01/2022 10:24 Matogrossense 2022 | Nova Mutum e Sport Sinop empatam sem gols Fechando a 3ª rodada do Campeonato Matogrossense 2022, Nova Mutum e Sport Sinop empataram por 0 a 0, na noite deste domingo (30) em partida realizada no estádio Valdir Wons. As equipes chegam aos sete, e quatro pontos, respectivamente na tabela de classificação. Na próxima rodada, o Nova Mutum enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal; enquanto o Sport Sinop recebe o Academia no Gigante do Norte. OUTROS RESULTADOS - Luverdense 2 x 1 Cuiabá - Dom Bosco 2 x 1 Ação - Academia 2 x 1 União Rondonópolis - Operário 2 x 0 Sorriso CLASSIFICAÇÃO 1º Dom Bosco: 9 pontos 2º Academia: 9 pontos 3º Nova Mutum: 7 pontos 4º Cuiabá: 6 pontos 5º Luverdense: 6 pontos 6º Sport Sinop: 4 pontos 7º Operário-VG: 3 pontos 8º União Rondonópolis: 0 pontos 9º Ação: 0 pontos 10º Sorriso: 0 pontos

