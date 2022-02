Verdão bate o Água Santos por 1 a 0 graças a gol de Dudu

Com um gol de Dudu, o Palmeiras derrotou o Água Santa por 1 a 0 nesta terça-feira (1) no Allianz Parque na última partida antes do Mundial de Clubes, e manteve a liderança isolada do Grupo C do Campeonato Paulista com 10 pontos.

Esta é a terceira vitória na competição do Verdão, que já disputou quatro partidas, com um empate com o São Bernardo.

O único gol da partida saiu dos pés do atacante Dudu, que aos 26 minutos do primeiro tempo recebeu na área e bateu. A bola desviou na defesa e enganou o goleiro Matheus Inácio.

Agora o Palmeiras volta as suas atenções para o Mundial de Clubes, onde tem a estreia marcada para o dia 8 de fevereiro, a partir das 13h30 (horário de Brasília), contra o vencedor do confronto entre Monterrey (México) e Al Ahly (Egito) no estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, pela semifinal da competição.