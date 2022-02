Com uma derrota e um empate, clube do Morumbi viaja para encarar o Massa Bruta, que busca seu segundo triunfo no estadual

O São Paulo entra em campo diante do RB Bragantino nesta quinta-feira (3), às 21h30 no Estádio Nabi Abi Chedid, casa do adversário, em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista. Uma derrota para o Guarani por 2 a 1 na estreia, seguida de um empate sem gols com o Ituano, fazem com que a pressão da torcida aumente por uma melhor atuação nesta terceira rodada.

Já a equipe de Bragança Paulista, comandada por Maurício Barbieri, vai em busca do segundo triunfo no torneio. Após uma derrota para o Mirassol por 3 a 1 na primeira rodada, o Massa Bruta se recuperou e venceu o Guarani por 1 a 0 no último final de semana.

Desfalques e retornos

Tentando se reerguer no Paulistão, o técnico Rogério Ceni deve seguir fazendo o rodízio de jogadores. Tiago Volpi é o mais cotado para retornar ao gol, assim como Gabriel no meio de campo e Calleri no ataque, devem estar novamente entre os onze titulares. A novidade deve ficar por conta de Igor Gomes, que se recuperou da Covid-19 e está disponível para o confronto.

Por outro lado, o volante Patrick sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita no treino de quarta-feira e não viaja para o interior paulista. Além dele, Luan e Luciano seguem fora. O volante trata dores musculares, enquanto o atacante se recupera de uma contratura na panturrilha esquerda. Ambos seguem fazendo tratamento no departamento médico do clube, mas não foram liberados para o retorno aos treinamentos.

O RB Bragantino também deve ter desfalques. Com Covid-19, Jadson não estará em campo, e por isso Hyoran deverá substituí-lo. Outro que também não será utilizado por Barbieri é Ytalo. O jogador sentiu um desconforto muscular e precisou refazer alguns exames, ficando de fora do treinamento das últimas semanas. Léo Realpe e Raul seguem em transição e acompanhados pelo departamento médico do clube.

Último confronto

Nas duas últimas vezes que os clubes se encontraram, o RB Bragantino levou a melhor. Tanto no primeiro, quanto no segundo turno do Brasileirão 2021, o Massa Bruta venceu. Pela nona rodada, em partida no Morumbi, o time do interior garantiu os três pontos com um 2 a 1 no placar. Já no returno, na rodada 28, saiu vitorioso pelo placar mínimo de 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

RB Bragantino x São Paulo

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data e hora: quinta-feira (03/2), às 21h30

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Fabricio Bruno, Léo Ortiz, Luan Candido; Praxedes, Eric Ramires, Hyoran; Artur, Alerrandro, Helinho. Técnico: Maurício Barbieri

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Rafinha (Igor Vinicius), Miranda, Léo e Reinaldo; Gabriel (Rodrigo Nestor), Gabriel Sara, Nikão e Igor Gomes; Alisson e Calleri. Técnico: Rogério Ceni