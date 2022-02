Esporte 03/02/2022 15:56 Reporter MT Cuiabá tem pedreira no caminho já na 1ª fase do Brasileirão Competição vai começar entre os dias 9 e 11 de abril. Primeiro duelo na Arena Pantanal será nos dias 16, 17 ou 18 de abril contra o Fortaleza, mas ainda tem Santos Corinthians e Flamengo. O Cuiabá já sabe qual a ordem dos confrontos que terá pela frente no seu segundo ano na Série A do Campeonato Brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica da competição e decidiu que o Dourado estreia no torneio contra o Fortaleza, no Ceará, entre os dias 9, 10 e 11 de abril. O time cearense fez boa campanha na última temporada. Ficou em 4º lugar na classificação final e disputará a Copa Libertadores, com estreia marcada para o meio da semana antes do duelo contra o Cuiabá. O primeiro jogo em casa do Dourado será na segunda rodada, contra o Fluminense, entre os dias 16, 17 e 18 de abril. Já os duelos em casa mais aguardados como Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Internacional e o atual campeão Atlético Mineiro devem começar a acontecer em maio. Entre os dias 21, 22 ou 23 de maio, o Cuiabá receberá o Internacional. Nos dias 8 ou 9 de junho, o duelo na Arena Pantanal será contra o Corinthians. O São Paulo deve vir para a capital mato-grossense só no final de setembro, e o Flamengo em outubro. Já o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, só virá para Cuiabá novamente em novembro. Confira a tabela completa abaixo: 1ª rodada (9/4, 10/4 ou 11/4)

Atlético-MG x Internacional

Fluminense x Santos

São Paulo x Athletico

Palmeiras x Ceará

Botafogo x Corinthians

Juventude x Red Bull Bragantino

Fortaleza x Cuiabá

Atlético-GO x Flamengo

Avaí x América-MG

Coritiba x Goiás

2ª rodada (16/4, 17/4 ou 18/4)

América-MG x Juventude

Flamengo x São Paulo

Red Bull Bragantino x Atlético-GO

Corinthians x Avaí

Santos x Coritiba

Internacional x Fortaleza

Ceará x Botafogo

Goiás x Palmeiras

Cuiabá x Fluminense

Athletico x Atlético-MG

3ª rodada (23/4, 24/4 ou 25/4)

Atlético-MG x Coritiba

Fluminense x Internacional

Red Bull Bragantino x São Paulo

Palmeiras x Corinthians

Santos x América-MG

Juventude x Cuiabá

Fortaleza x Ceará

Atlético-GO x Botafogo

Avaí x Goiás

Athletico x Flamengo

4ª rodada (30/4, 1/5 ou 2/5)

América-MG x Athletico

Flamengo x Palmeiras

São Paulo x Santos

Corinthians x Fortaleza

Botafogo x Juventude

Internacional x Avaí

Ceará x Red Bull Bragantino

Goiás x Atlético-MG

Cuiabá x Atlético-GO

Coritiba x Fluminense

5ª rodada (7/5, 8/5 ou 9/5)

Atlético-MG x América-MG

Flamengo x Botafogo

Red Bull Bragantino x Corinthians

Palmeiras x Fluminense

Santos x Cuiabá

Juventude x Internacional

Fortaleza x São Paulo

Atlético-GO x Goiás

Avaí x Coritiba

Athletico x Ceará

6ª rodada (14/5, 15/5 ou 16/5)

Atlético-MG x Atlético-GO

Fluminense x Athletico

São Paulo x Cuiabá

Palmeiras x Red Bull Bragantino

Botafogo x Fortaleza

Internacional x Corinthians

Ceará x Flamengo

Goiás x Santos

Avaí x Juventude

Coritiba x América-MG

7ª rodada (21/5, 22/5 ou 23/5)

América-MG x Botafogo

Flamengo x Goiás

Red Bull Bragantino x Atlético-MG

Corinthians x São Paulo

Santos x Ceará

Juventude x Palmeiras

Fortaleza x Fluminense

Atlético-GO x Coritiba

Cuiabá x Internacional

Athletico x Avaí

8ª rodada (28/5, 29/5 ou 30/5)

Atlético-MG x Avaí

Fluminense x Flamengo

São Paulo x Ceará

Corinthians x América-MG

Santos x Palmeiras

Internacional x Atlético-GO

Fortaleza x Juventude

Goiás x Red Bull Bragantino

Cuiabá x Athletico

Coritiba x Botafogo

9ª rodada (4/6, 5/6 ou 6/6)

América-MG x Cuiabá

Flamengo x Fortaleza

Red Bull Bragantino x Internacional

Palmeiras x Atlético-MG

Botafogo x Goiás

Juventude x Fluminense

Ceará x Coritiba

Atlético-GO x Corinthians

Avaí x São Paulo

Athletico x Santos

10ª rodada (8/6 ou 9/6)

América-MG x Ceará

Fluminense x Atlético-MG

Red Bull Bragantino x Flamengo

Palmeiras x Botafogo

Santos x Internacional

Juventude x Athletico

Fortaleza x Goiás

Atlético-GO x Avaí

Cuiabá x Corinthians

Coritiba x São Paulo

11ª rodada (11/6, 12/6 ou 13/6)

Atlético-MG x Santos

Fluminense x Atlético-GO

São Paulo x América-MG

Corinthians x Juventude

Botafogo x Avaí

Internacional x Flamengo

Fortaleza x Athletico

Goiás x Ceará

Cuiabá x Red Bull Bragantino

Coritiba x Palmeiras

12ª rodada (15/6 ou 16/6)

América-MG x Fluminense

Flamengo x Cuiabá

Red Bull Bragantino x Coritiba

Palmeiras x Atlético-GO

Botafogo x São Paulo

Juventude x Santos

Ceará x Atlético-MG

Goiás x Internacional

Avaí x Fortaleza

Athletico x Corinthians

13ª rodada (18/6, 19/6 ou 20/6)

Atlético-MG x Flamengo

Fluminense x Avaí

São Paulo x Palmeiras

Corinthians x Goiás

Santos x Red Bull Bragantino

Internacional x Botafogo

Fortaleza x América-MG

Atlético-GO x Juventude

Cuiabá x Ceará

Coritiba x Athletico

14ª rodada (25/6, 26/6 ou 27/6)

Atlético-MG x Fortaleza

Flamengo x América-MG

São Paulo x Juventude

Corinthians x Santos

Botafogo x Fluminense

Internacional x Coritiba

Ceará x Atlético-GO

Goiás x Cuiabá

Avaí x Palmeiras

Athletico x Red Bull Bragantino

15ª rodada (2/7, 3/7 ou 4/7)

América-MG x Goiás

Fluminense x Corinthians

Red Bull Bragantino x Botafogo

Palmeiras x Athletico

Santos x Flamengo

Juventude x Atlético-MG

Ceará x Internacional

Atlético-GO x São Paulo

Avaí x Cuiabá

Coritiba x Fortaleza

16ª rodada (9/7, 10/7 ou 11/7)

Atlético-MG x São Paulo

Fluminense x Ceará

Red Bull Bragantino x Avaí

Corinthians x Flamengo

Santos x Atlético-GO

Internacional x América-MG

Fortaleza x Palmeiras

Goiás x Athletico

Cuiabá x Botafogo

Coritiba x Juventude

17ª rodada (16/7, 17/7 ou 18/7)

América-MG x Red Bull Bragantino

Flamengo x Coritiba

São Paulo x Fluminense

Palmeiras x Cuiabá

Botafogo x Atlético-MG

Juventude x Goiás

Ceará x Corinthians

Atlético-GO x Fortaleza

Avaí x Santos

Athletico x Internacional

18ª rodada (20/7 ou 21/7)

América-MG x Palmeiras

Flamengo x Juventude

Red Bull Bragantino x Fortaleza

Corinthians x Coritiba

Santos x Botafogo

Internacional x São Paulo

Ceará x Avaí

Goiás x Fluminense

Cuiabá x Atlético-MG

Athletico x Atlético-GO

19ª rodada (23/7, 24/7 ou 25/7)

Atlético-MG x Corinthians

Fluminense x Red Bull Bragantino

São Paulo x Goiás

Palmeiras x Internacional

Botafogo x Athletico

Juventude x Ceará

Fortaleza x Santos

Atlético-GO x América-MG

Avaí x Flamengo

Coritiba x Cuiabá

RETURNO

20ª rodada (30/7, 31/7 ou 1/8)

América-MG x Avaí

Flamengo x Atlético-GO

Red Bull Bragantino x Juventude

Corinthians x Botafogo

Santos x Fluminense

Internacional x Atlético-MG

Ceará x Palmeiras

Goiás x Coritiba

Cuiabá x Fortaleza

Athletico x São Paulo



21ª rodada (6/8, 7/8 ou 8/8)

Atlético-MG x Athletico

Fluminense x Cuiabá

São Paulo x Flamengo

Palmeiras x Goiás

Botafogo x Ceará

Juventude x América-MG

Fortaleza x Internacional

Atlético-GO x Red Bull Bragantino

Avaí x Corinthians

Coritiba x Santos



22ª rodada (13/8, 14/8 ou 15/8)

América-MG x Santos

Flamengo x Athletico

São Paulo x Red Bull Bragantino

Corinthians x Palmeiras

Botafogo x Atlético-GO

Internacional x Fluminense

Ceará x Fortaleza

Goiás x Avaí

Cuiabá x Juventude

Coritiba x Atlético-MG



23ª rodada (20/8, 21/8 ou 22/8)

Atlético-MG x Goiás

Fluminense x Coritiba

Red Bull Bragantino x Ceará

Palmeiras x Flamengo

Santos x São Paulo

Juventude x Botafogo

Fortaleza x Corinthians

Atlético-GO x Cuiabá

Avaí x Internacional

Athletico x América-MG



24ª rodada (27/8, 28/8 ou 29/8)

América-MG x Atlético-MG

Fluminense x Palmeiras

São Paulo x Fortaleza

Corinthians x Red Bull Bragantino

Botafogo x Flamengo

Internacional x Juventude

Ceará x Athletico

Goiás x Atlético-GO

Cuiabá x Santos

Coritiba x Avaí



25ª rodada (3/9, 4/9 ou 5/9)

América-MG X Coritiba

Flamengo x Ceará

Red Bull Bragantino x Palmeiras

Corinthians x Internacional

Santos x Goiás

Juventude x Avaí

Fortaleza x Botafogo

Atlético-GO x Atlético-MG

Cuiabá x São Paulo

Athletico x Fluminense



26ª rodada (10/9, 11/9 ou 12/9)

Atlético-MG x Red Bull Bragantino

Fluminense x Fortaleza

São Paulo x Corinthians

Palmeiras x Juventude

Botafogo x América-MG

Internacional x Cuiabá

Ceará x Santos

Goiás x Flamengo

Avaí x Athletico

Coritiba x Atlético-GO



27ª rodada (17/9, 18/9 ou 19/9)

América-MG x Corinthians

Flamengo x Fluminense

Red Bull Bragantino x Goiás

Palmeiras x Santos

Botafogo x Coritiba

Juventude x Fortaleza

Ceará x São Paulo

Atlético-GO x Internacional

Avaí x Atlético-MG

Athletico x Cuiabá



28ª rodada (28/9 ou 29/9)

Atlético-MG x Palmeiras

Fluminense x Juventude

São Paulo x Avaí

Corinthians x Atlético-GO

Santos x Athletico

Internacional x Red Bull Bragantino

Fortaleza x Flamengo

Goiás x Botafogo

Cuiabá x América-MG

Coritiba x Ceará



29ª rodada (30/9, 1/10 ou 3/10)

Atlético-MG x Fluminense

Flamengo x Red Bull Bragantino

São Paulo x Coritiba

Corinthians x Cuiabá

Botafogo x Palmeiras

Internacional x Santos

Ceará x América-MG

Goiás x Fortaleza

Avaí x Atlético-GO

Athletico x Juventude



30ª rodada (5/10 ou 6/10)

América-MG x São Paulo

Flamengo x Internacional

Red Bull Bragantino x Cuiabá

Palmeiras x Coritiba

Santos x Atlético-MG

Juventude x Corinthians

Ceará x Goiás

Atlético-GO x Fluminense

Avaí x Botafogo

Athletico x Fortaleza



31ª rodada (8/10, 9/10 ou 10/10)

Atlético-MG x Ceará

Fluminense x América-MG

São Paulo x Botafogo

Corinthians x Athletico

Santos x Juventude

Internacional x Goiás

Fortaleza x Avaí

Atlético-GO x Palmeiras

Cuiabá x Flamengo

Coritiba x Red Bull Bragantino



32ª rodada (15/10, 16/10 ou 17/10)

América-MG x Fortaleza

Flamengo x Atlético-MG

Red Bull Bragantino x Santos

Palmeiras x São Paulo

Botafogo x Internacional

Juventude x Atlético-GO

Ceará x Cuiabá

Goiás x Corinthians

Avaí x Fluminense

Athletico x Coritiba



33ª rodada (22/10, 23/10 ou 24/10)

América-MG x Flamengo

Fluminense x Botafogo

Red Bull Bragantino x Athletico

Palmeiras x Avaí

Santos x Corinthians

Juventude x São Paulo

Fortaleza x Atlético-MG

Atlético-GO x Ceará

Cuiabá x Goiás

Coritiba x Internacional



34ª rodada (26/10 ou 27/10)

Atlético-MG x Juventude

Flamengo x Santos

São Paulo x Atlético-GO

Corinthians x Fluminense

Botafogo x Red Bull Bragantino

Internacional x Ceará

Fortaleza x Coritiba

Goiás x América-MG

Cuiabá x Avaí

Athletico x Palmeiras



35ª rodada (28/10, 29/10 ou 31/10)

América-MG x Internacional

Flamengo x Corinthians

São Paulo x Atlético-MG

Palmeiras x Fortaleza

Botafogo x Cuiabá

Juventude x Coritiba

Ceará x Fluminense

Atlético-GO x Santos

Avaí x Red Bull Bragantino

Athletico x Goiás



36ª rodada (5/11, 6/11 ou 7/11)

Atlético-MG x Botafogo

Fluminense x São Paulo

Red Bull Bragantino x América-MG

Corinthians x Ceará

Santos x Avaí

Internacional x Athletico

Fortaleza x Atlético-GO

Goiás x Juventude

Cuiabá x Palmeiras

Coritiba x Flamengo



37ª rodada (9/11 ou 10/11)

Atlético-MG x Cuiabá

Fluminense x Goiás

São Paulo x Internacional

Palmeiras x América-MG

Botafogo x Santos

Juventude x Flamengo

Fortaleza x Red Bull Bragantino

Atlético-GO x Athletico

Avaí x Ceará

Coritiba x Corinthians



38ª rodada (13/11)

América-MG x Atlético-GO

Flamengo x Avaí

Red Bull Bragantino x Fluminense

Corinthians x Atlético-MG

Santos x Fortaleza

Internacional x Palmeiras

Ceará x Juventude

Goiás x São Paulo

Cuiabá x Coritiba

Athletico x Botafogo

Voltar + Esporte