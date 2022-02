Esporte 05/02/2022 07:36 R7 Al-Ahly x Monterrey; quem vencer pega o Palmeiras no Mundial Time africano jamais venceu os mexicanos em duelos pelo Mundial de Clubes; Rayados já goleou os rivais deste sábado (5) ISRAEL SALAZAR/SITE OFICIAL DO MONTERREY-MEX Al-Ahly do Egito e Monterrey do México, se enfrentam neste sábado (5), às 13h30, com um tabu a ser quebrado pela equipe egípcia, se quiser enfrentar o Palmeiras na semifinal da competição. Afinal, nos dois encontros que teve contra os mexicanos no Mundial de Clubes, foi derrotado. Em 2013, valendo o terceiro lugar da competição, os Rayados golearam os rivais por 5 a 1. Já em 2012, a partida teve um resultado mais equilibrado para o time latino: 2 a 0. Nesta temporada, a equipe africana vem para às quartas de final com seis desfalques por conta da convocação dos seus jogadores para a Copa Africana de Nações, onde a Seleção nacional conquistou a vaga para disputar o título no domingo (6), contra o Senegal. Mas, ainda sim, o novo atacante contratado para este ano, Percy Tau, é a esperança de gols. Aos 27 anos e com passagem pela Premier League, o centroavante sul-africano, já fez cinco gols em nove jogos disputados pelo Al-Ahly. Além disso, o time estava há oito meses sem perder com 24 vitórias e 14 empates, até ser derrotado, no último dia 27 de janeiro. O Monterrey, por sua vez, busca manter o tabu contra os egípcios para seguir na luta pelo primeiro título Mundial de sua história. A equipe mexicana chegou nos Emirados Árabes com muitos desfalques, por conta das convocações para as Eliminatórias da Copa do Mundo para o Catar, tanto na América do Sul quanto da Concacaf. Isso atrasou e desgastou a preparação. Mas neste momento quase todos desembarcaram em Abu Dhabi. Porém, a ausência mais sentida dos mexicanos será a do atacante Duván Vergara, o camisa 10, rompeu os ligamentos do joelho, cruzado e lateral, em partida pelo campeonato nacional, no último 22 de janeiro. Além dele, um desfalque de última hora que surgiu foi o zagueiro César Montes, da Seleção do México, que testou positivo para Covid-19 e não viajou para o torneio. A esperança de gols da equipe do Monterrey, do México, estão depositadas em Funes Mori e Vincent Janssen, além das contratações de Luis Romo e Rodolfo Pizarro. FICHA TÉCNICA

Al-Ahly-EGY x Monterrey-Mex

Local: Al Nahyan Stadium, em Abu Dhabi.

Data e hora: sábado (05/2), às 13h30.

Arbitragem: Chris Beath (Austrália) Al-Ahly (Egito): Lotfi; Rabia, Benoun e Koka; Hany, Dieng, Magdy e Miquissone; Tau, Hassan e Abdelkader. Técnico: Pitso Mosimane Monterrey (México): Andrada; Medina, Kranevitter (Daniel Parra), Moreno e Gallardo; Ortiz, Romo e González; Meza (Pizarro), Janssen e Funes Mori. Técnico: Javier Aguirre

