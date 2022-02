Esporte 05/02/2022 18:01 Na reinauguração do Dutra, Cuiabá marca no fim e vence Operário Dourado assume liderança provisória da competição Foto: Divulgação No primeiro jogo oficial após a reinauguração do estádio Presidente Dutra, o Cuiabá venceu o Operário Varzea-grande na tarde deste sábado. O placar do jogo foi 1 a 0 para o Dourado. A partida foi "morna" com ligeiro domínio do Cuiabá. O Operário se fechou na defesa e tentava incomodar em contra-ataques. Na primeira etapa, houve apenas uma grande chance de gol, em chute de Valdívia defendido pelo goleiro tricolor. No segundo tempo, com as alterações, o Cuiabá teve maior domínio e algumas boas oportunidades. Quando o jogo se encaminhava para o empate, o Cuiabá marcou com o atacante André Luís, que entrou no segundo tempo. Com o resultado, o Cuiabá assume a liderança provisória da competição com 12 pontos em cinco jogos. Já o Operário está em 8º, com apenas três pontos. Na próxima rodada, o Operário enfrenta o Luverdense no estádio Passo das Emas; enquanto o Cuiabá recebe o Academia na Arena Pantanal.

