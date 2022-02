Esporte 06/02/2022 06:57 Agência Brasil Argentina supera Brasil nas semifinais da Copa América de futsal © Thais Magalhães/CBF/Direitos Reservados O Brasil foi superado pela Argentina por 2 a 1 na disputa de pênaltis (após empate por 3 a 3 com a bola rolando), neste sábado (5) na Arena SND, em Assunção, pelas semifinais da Copa América de futsal disputada no Paraguai. Brasileiros e hermanos protagonizaram um confronto muito parelho, com Borruto, Claudino e Cuzzolino marcando para a Argentina e Ferrão, Matheus e Marcênio fazendo para a seleção canarinho. O empate perdurou durante toda a prorrogação, e a vaga foi decidida nos pênaltis. Nas cobranças, a equipe brasileira acabou sendo superada por 2 a 1. Agora, o Brasil disputa o terceiro lugar da competição com a Colômbia, no próximo domingo (6), a partir das 14h (horário de Brasília).

