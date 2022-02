Esporte 07/02/2022 06:14 Agência Brasil Grêmio assume liderança do Campeonato Gaúcho © Lucas Uebel/Grêmio FBPA/Direitos reservados O Grêmio assumiu a liderança do Campeonato Gaúcho após derrotar o Guarany de Bagé por 2 a 0, neste domingo (6) em Porto Alegre, pela 4º rodada da competição. Com o triunfo o Tricolor chegou aos 10 pontos, abrindo uma vantagem de 1 ponto sobre o vice-líder Ypiranga. A vitória do Grêmio começou a ser construída logo aos 2 minutos, com o atacante Janderson. O 2 a 0 veio apenas após o intervalo, com o veterano atacante Diego Souza. O Tricolor volta a entrar em campo pela competição na próxima quarta-feira (9), quando visita o Aimoré. No mesmo dia o Guarany de Bagé mede forças com o Caxias.

