Geral 11/02/2022 15:43 Saúde indígena: DSEI Kayapó Mato Grosso abre vagas com salários que variam entre R$2,5 mil e R$ 6,3 mil A SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, entidade sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda realizará PROCESSO SELETIVO POR PRAZO INDETERMINADO, para a contratação de TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES, e formação de cadastro reserva para FARMACEUTICO, onde irão compor as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) para execução das ações em saúde indígena nas áreas de abrangência do DSEI KAYAPÓ - MT. O profissional selecionado será contratado sob o regime jurídico previsto na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), submetendo-se ao contrato de experiência por até 90 dias, para verificar aptidão profissional pela equipe técnica do DSEI KAYAPÓ - MT, CONDISI e lideranças indígenas, em respeito à Convenção 169 da OIT; Os candidatos contratados poderão, a critério do gestor, atender as necessidades do serviço do DSEI KAYAPÓ - MT em quaisquer aldeias indígenas dos Polos Base de Colíder, Juara e Peixoto de Azevedo, CASAI (Colíder, Juara e Peixoto de Azevedo), ou na sede do DSEI (Colider), conforme necessidades identificadas; O profissional de saúde indígena deverá ter disposição e qualificação para atuar em contexto intercultural, incluindo-se: ter facilidade para o diálogo, saber trabalhar em equipe, conhecer e respeitar a diversidade étnica e cultural existente no país, comunicar-se de maneira clara, ter flexibilidade e disposição para aprender com a população a qual se destina o serviço. Período de inscrição: de 08/02/2022 a 16/02/2022, via internet no sítio http://www.saudeindigena.spdm.org.br. Será realizada análise da ficha de inscrição, a lista dos candidatos aprovados para 3ª etapa, será divulgada no site da SPDM até o dia 18/02/2022. Os profissionais selecionados e contratados, farão jus a uma remuneração mensal nos seguintes valores expressos em reais: TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES R$ 2.580,83 FARMACÊUTICO R$ 6.333,32 Confira: download proc_sel_1973.pdf

