Geral 12/02/2022 07:25 Secel divulga projetos selecionados no edital de Jogos Eletrônicos O edital contempla 10 projetos nas categorias livre e educacional. Cada proposta selecionada irá receber R$ 70 mil para desenvolver o produto A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) divulgou nesta sexta-feira (11.02) o resultado final do edital Jogos Eletrônicos – Game. Ao todo, são dez projetos selecionados nas categorias livre e educacional, que irão receber, cada um, R$ 70mil para desenvolver games de computador e/ou dispositivos móveis (smartphone e tablet). No total, são R$ 700 mil em investimentos na economia criativa da cultura. A superintendente de Desenvolvimento da Economia Criativa da Secel, Keiko Okamura, destaca que o lançamento do edital atendeu a uma crescente demanda do setor, que foi um dos que mais cresceu durante a pandemia e apresentou um grande potencial de desenvolvimento econômico e criativo em Mato Grosso. ‘Recebemos inscrição de vários municípios de Mato Grosso, e em breve teremos games produzidos em nosso Estado, abrindo um novo mercado para o setor da Economia Criativa. Estamos muito animados com a participação do público e ansiosos pelos resultados”. Além do edital de Jogos Eletrônicos – Game, a Secel possui outros dois editais da economia criativa abertos, com investimento de R$ 5,7 milhões. Ao todo, serão contemplados 84 projetos com o objetivo de reaquecer a economia e os setores que foram diretamente impactados com a pandemia.

