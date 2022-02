Geral 18/02/2022 14:21 Justiça do Trabalho e MPT destinam R$ 316 mil para equipamentos de saúde em Juína e Colniza Uma destinação de recursos autorizada pela Vara do Trabalho de Juína irá garantir melhorias no atendimento de saúde na região noroeste de Mato Grosso. Foram liberados 316 mil reais, dos quais 270 mil para a compra de equipamento de raio X para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Juína e 46,4 mil reais para aparelhar o Hospital André Maggi, em Colniza. Os recursos transferidos são resultados de ações civis públicas e da execução de termos de ajustamento de conduta movidos pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). A escolha dos projetos é feita por um comitê local, formado por representantes da Justiça do Trabalho, MPT, OAB e promotorias de justiça. Ao apresentar o projeto ao comitê, a secretária de Saúde de Juína, Marcela Américo Utolan, explicou que a unidade tinha um aparelho de raio X antigo que necessitava de constante manutenção e não atendia a demanda, cujo maior volume é de ortopedia. A secretária ressaltou que os traumas dessa área demandam exames de raio X com qualidade, inclusive para não ser necessário utilizar o aparelho de tomografia, aumentando ainda mais a fila de espera. “O aparelho vai reduzir filas e também garantir que os pacientes não precisem ser transferidos. O equipamento vai beneficiar todos os municípios da região noroeste”, detalhou. Os repasses dos valores foram autorizados pelo juiz da Vara do Trabalho de Juína, Adriano Romero, que destacou a importância da destinação para garantir qualidade de vida e acesso à saúde pela população. “O aparelho vai garantir a prestação de serviço com excelência e qualidade e contribuir para que não haja deslocamentos de pacientes, sobretudo, em tempos de pandemia. Será um grande legado deixado para o Município de Juína e para toda a região noroeste”, avaliou. O comitê também autorizou a liberação de 46,4 mil reais para compra de cinco bombas de infusão para o Hospital André Maggi, de Colniza. A aquisição do equipamento, utilizado para oferecer algum medicamento ou nutriente no corpo de um paciente, é de grande relevância, segundo Adriano Romero. O magistrado avaliou que, além de atender uma região importante que está sob jurisdição da Vara do Trabalho de Juína, a destinação vai permitir que os cidadãos do extremo noroeste do estado tenham acesso aos mesmos aparelhos que os demais de Juína. “Não poderíamos permitir que tal região ficasse esquecida como se lá não existissem pessoas com problemas de saúde. Até porque, caso contrário, elas seriam obrigadas a procurar tratamento médico em Juína, sobrecarregando ainda mais o SUS da cidade”.

