Geral 22/02/2022 08:39 Lindomar Leal/Assessoria Câmara Municipal de Alta Floresta capacita servidores sobre a nova lei de licitação Foto: Divulgação Servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta participam de uma capacitação com ênfase combinada entre leis antigas e vigentes e a Lei 14.133/21, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A curso aconteceu nos dias 15 a 21 de fevereiro totalizando 32 horas de duração é teve como objetivo a formação na efetividade na contratação pública do planejamento à entrega do objeto, e foi voltado para servidores da administração pública que participam de processos de contratação de serviços, desde a fase de planejamento até a fase de execução contratual, especialmente encarregados da elaboração de TR/PB, Gestores e Fiscais de Contratos Administrativos, membros dos setores de Licitação e Contratos, Pregoeiros, Controle Interno, Assessores Jurídicos e Ordenadores de Despesas, Engenheiros, Arquitetos, Gestores e Fiscais de Obras, Orçamentistas, Auditores dos Órgãos de Controle Externo, Ordenadores de Despesas. Realizado por uma empresa especializada, a capacitação abordou os principais aspectos inerentes às contratações realizadas pela administração pública em sua fase interna, incluindo pesquisa de preços, a utilização de ferramentas de planejamento estratégico nas contratações, a fase externa, com todas as fases da contratação, principalmente pregão e concorrência, e adentrar nos aspectos da gestão e fiscalização do contrato até a sua entrega à administração contratante. Os servidores do Poder Legislativo também receberam a capacitação sobre as competências e habilidades a serem desenvolvidas como: atuação em processos de planejamento da contratação e elaboração dos seus principais documentos e atuação no certame (fase externa) e na Gestão e Fiscalização de Contratos. O curso foi pago pela Câmara Municipal de Vereadores e faz parte de uma gestão voltada para a qualificação profissional visando preparar e atualizar os servidores com as informações da nova legislação para a efetiva prestação do serviço. O Legislativo Municipal enviou os servidores Wagner Floriani do controle interno, Salete Schumann do patrimônio, Jorge Ruan da tecnologia da informação e do setor de licitações, a advogada Samara Corinta Hammoud Costa da secretaria jurídica, Marcelo Murata também do setor de licitações e Fabiana do administrativo.

Voltar + Geral