Geral 23/02/2022 10:53 Alta Floresta e mais cinco municípios apresentam resultados do planejamento estratégico de 2021 Ao longo da última semana foi a vez das gestões municipais de Cuiabá, Várzea Grande, Alta Floresta, Juína, São José dos Quatro Marcos e Água Boa apresentaram ao Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) os resultados alcançados em 2021 no programa voltado ao aprimoramento do planejamento estratégico das gestões. Coordenadas pela Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação (Seplan) da Corte de Contas, as reuniões contam com a participação de 20 municípios signatários do Termo de Adesão ao projeto, que avalia o cumprimento de metas e a transparência das ações voltadas às demandas dos cidadãos. Durante as apresentações, o titular da Pasta, Adjair Roque de Arruda, destacou o papel do Tribunal, reforçado pelo perfil da atual gestão, em prestar mais assistência e orientação aos jurisdicionados, razão pela qual, o programa se consolida como um rico instrumento. "Sabemos que houve muitas turbulências em 2020 e 2021, por conta da pandemia. Mas, se durante essa turbulência não tivermos uma bússola, a gente perde o rumo. Na gestão pública, essa bússola é planejamento. É por meio dele que o município sabe onde quer chegar e como vai fazer isso", disse. A fala foi endossada pelo secretário de Governo da Capital, Luiz Claudio. "Muitos desses indicadores traduzem as demandas dos conselhos municipais de políticas públicas e contribuem com nossa meta a longo prazo, que é fazer com que, em 2030, a cidade seja reconhecida como referência mundial em várias áreas", disse. Das 90 metas propostas, o município teve 60 conformes e 30 não conformes, Cuiabá elevou os serviços de iluminação pública substituídos de 83 mil para 85 mil, a quantidade de materias recicláveis destinadas a cooperativas de 8.640 para 9.820 e o percentual de esgoto coletado de 51% para 65,98%, por exemplo. De acordo com a servidora da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Várzea Grande, Jaqueline Brandão, o TCE-MT tem contribuído com a melhora dos indicadores. "Não são só números, mas sim aquilo que a cidade está avançando em políticas públicas efetivamente realizadas para a população", pontuou. Na cidade, o total de receitas arrecadadas subiu de R$ 119.1 milhões para R$ 149.8 milhões, enquanto a taxa de mortalidade infantil caiu de 13,46% para 13,19% e o percentual de famílias atendidas pela proteção social especial foi mantido em 100%. Para o prefeito de Água Boa, Mariano Kolankiewicz, os resultados obtidos pelo município deverão melhorar em 2022. "Muitas ações exigiam um planejamento que não ocorreu na última gestão. Agora haverá uma cobrança muito maior por resultados, para que tenhamos sucesso nas ações de desenvolvimento", afirmou. Contabilizando 35 metas conformes, 12 não conformes e 3 não informadas, o município destaca o aumento de 4.034 para 6.413 participantes de práticas esportivas, artísticas e de lazer, de 2.017 para 3.268 alvarás de empresas ativas e de 15,02% para 26,08% na porcentagem de m2 de área verde urbana por habitante. Já o prefeito de Juína, Paulo Veronese, vê no encontro a oportunidade de melhoria da administração. "Os números levantados dão um norte à gestão. Quando você consegue mostrar o resultado em números, você fica mais tranquilo sobre o trabalho que está sendo feito e consegue dar a resposta que a sociedade espera." Com 34 metas conformes, 11 não conformes e uma não informada, Juína reduziu a taxa de mortalidade prematura de 224,16 para 197,14, elevou de 6.939 para 11.050 o número de atendimentos nos serviços de proteção social básica e elevou de 400 para 452 o número de atendimento técnico aos agricultores da agricultura familiar. Em São José dos Quatro Marcos, onde foram registradas 43 metas conforme e 18 não conformes, o percentual da população assistida pela atenção farmacêutica foi de 6 para 59,39%. Já o índice de efetivação das políticas públicas da educação foi de 60% para 64,74% e o percentual de eventos com artistas locais de 100% para 120%. Na opinião do secretário de Governo de Alta Floresta, Robson Quintino, a partir do projeto a gestão tem melhorado o trabalho internamente. "Estamos oxigenando a cultura do planejamento, vendo resultados e percebendo o quanto o programa faz sentido para a instituição. Este é um momento para a própria gestão se perceber." Lá, entre 34 metas conformes e 5 não conformes, ressalta-se o aumento no número de empresas formalizadas (MEI) de 3.017 para 3.422, na elevação do percentual de pontes em área rural em bom estado de conservação, de 46% para 55% e a redução na taxa de acidentes de trânsito por 10 mil habitantes de 190.10 para 120,14. Apresentações O intuito do programa é contribuir para a melhoria dos serviços públicos, por meio de práticas que buscam introduzir na administração pública e na sociedade as culturas do planejamento, da transparência, da educação continuada, da eficiência e da inovação, todas elas essenciais para o desenvolvimento econômico e social. As apresentações são realizadas desde 8 de fevereiro e se estendem até 3 março, contando com a participação de 20 municípios signatários do Termo de Adesão ao projeto, que avalia o cumprimento de metas e a transparência das ações voltadas à participação dos cidadãos. Atendendo aos protocolos de biossegurança, decorrentes da pandemia de Covid-19, os encontros estão sendo realizados virtualmente. Clique aqui e confira o cronograma de apresentação dos resultados.

