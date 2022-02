Geral 25/02/2022 16:43 Redação I Nativa News Corpo de Bombeiros realiza combate a incêndio em silo e secador em Alta Floresta Foto: Divulgação O Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta atendeu nesta quinta-feira (24), por volta das 19h, ocorrência de incêndio em silo e secador de grãos no Bairro Cidade Alta. O incêndio atingiu silo adjacente ao secado, os militares iniciaram o combate às chamas sendo necessário inicialmente realizar o resfriamento do secador. De acordo com o Corpo de Bombeiros foi necessário uma abertura na estrutura do secador, próxima à fornalha para o combate às chamas e controle do incêndio. Os trabalhos perduraram por 05 horas e foram utilizados, aproximadamente, 15 mil litros d’água. Não houveram vítimas no local. Além de um intenso trabalho de seis militares empenhados na extinção do fogo.

