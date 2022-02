Geral 27/02/2022 10:27 G1 MT Chuva forte deixa mais de 10 mil casas sem energia elétrica em Cuiabá Também houve registros de postes danificados e árvores caídas sobre as redes de alta tensão. A chuva forte registrada nesse sábado (26), em Cuiabá, deixou mais de 10 mil imóveis sem energia elétrica, conforme levantamento feito pela concessionária Energia. As regiões mais atingidas foram o Pedra 90, Tijucal e Jardim Industriário. Também houve registros de postes danificados e árvores caídas sobre as redes de alta tensão. A Energisa informou que mobilizou 14 equipes para resolver os problemas causados pela chuva e que, aos poucos, o fornecimento de energia voltará ao normal nos bairros atingidos. O Corpo de Bombeiros disse que também recebeu inúmeros chamados devido à queda de árvores em área urbana. Não houve registro de pessoas feridas. Devido à grande demanda, as equipes priorizaram atender os casos de maior risco e os demais ficaram na fila. Moradores relataram que esperaram por mais de horas para serem atendidos pelos bombeiros durante a chuva. Alerta A Defesa Civil informou que 7 mil famílias de Cuiabá vivem em áreas de risco de alagamentos. Com o período de chuvas, a secretaria intensificou o monitoramento nessas áreas de risco além de alertar a população para os riscos causados pelas chuvas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em janeiro deste ano houve registro de chuva em 17 dias do mês, totalizando 231,1 milímetros. Essa quantia equivale a 93% da média, que é de 247,5 milímetros. O maior acumulado de chuva em 24 horas, com 31 mm, foi registrado no dia 27 de janeiro.

Voltar + Geral