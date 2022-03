Geral 03/03/2022 10:44 Vereadores de Sorriso proíbem exigência do passaporte da vacina Por unanimidade, os vereadores de Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá) aprovaram o projeto que proíbe a exigência do passaporte da vacina, ou seja, da vacinação contra a covid-19, em espaços públicos e privados. Segundo o projeto 11/22 além de proibir a exigência do passaporte da vacina em quaisquer espaços do município, independente da capacidade de público, a proposta também veta sanções aos servidores públicos que não se vacinarem. O projeto segue para sanção do prefeito Ari Lafin (PSDB). Vale lembrar que uma lei parecida em Matupá (695 km ao norte) foi derrubada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e um processo para derrubar lei semelhante em Alta Floresta (803 km ao norte) também tramita no Judiciário. (Com informações da assessoria)

