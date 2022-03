Geral 03/03/2022 13:52 Cartórios de Mato Grosso registram aumento de 70% nos Inventários na pandemia em 2021 Número é recorde desde que o ato, obrigatório para a partilha de bens do falecido entre os herdeiros, passou a ser feito em Tabelionatos de forma mais rápida e simplificada em 2007, como opção à via judicial O vertiginoso aumento no número de óbitos causados pela pandemia da Covid-19 noano passado, aliado à facilidade na realização de Inventários de forma online, por meio de videoconferência com o tabelião pela plataforma oficial e-Notariado, tornou 2021 o ano recordista na realização destes atos em Cartórios de Notas de Mato Grosso, com um crescimento de 70% na comparação com 2020, primeiro ano da crise sanitária no Brasil. Documento necessário para apurar o patrimônio deixadopela pessoa falecida,o Inventário é obrigatório para que a partilha de bens seja efetivada entre os herdeiros. Realizado em Cartórios de Notas desde 2007, como alternativa rápida, prática e barata à via judicial, o ato fechou 2021 com um total de 2.986 escrituras lavradas no estado, frente a 1.750 realizadas em 2020. Dados divulgados pela Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso (ANOREG/MT) entidade que representa os mais de 20 Cartórios de Notas mato-grossenses, mostram ainda que o número de Inventários realizados em 2021 foi 158% maior na comparação com a média de atos praticados entre os anos de 2007 a 2020 -- 16.182 -, período desde queeste ato foi delegadoaos Cartórios de Notas do país. “Com o aumento de óbitos no estado provocado pela pandemia de Covid-19 a partir de 2020, consequentemente cresceu a quantidade de inventários realizados pelos cartórios de notas de Mato Grosso. Além disso, os mato-grossenses também encontram maior facilidade e celeridade no processo ao ser realizado de forma online”, explica Velenice Dias, presidente da Anoreg/MT. A lei determina que o prazo para iniciar o inventário é de até 60 dias contados da data do falecimento do autor da herança, podendo este prazo ser alterado pelo juiz ou a requerimento dos envolvidos. Caso o inventário não seja aberto neste prazo incidirá multa de 10% a 20%, calculado sobre o valor do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD), além da incidência de juros. Para que o inventário possa ser feito em Cartório, é necessário que todos os herdeiros sejam maiores e capazes, assim como haver consenso entre eles quanto à partilha dos bens. O falecido também não pode ter deixado testamento, exceto quando este estiver caduco ou revogado. Alguns Estados já autorizam a realização do Inventário extrajudicial mesmo que haja testamento válido, desde que exista prévia autorização judicial. A escritura de inventário também deve contar com a participação de um advogado. Inventário online Para realizar o Inventário de forma online em Cartório de Notas, os herdeiros devem estar em comum acordo com a divisão de bens e não ter pendências judiciais com filhosmenores ou incapazes. O processo pode ser realizado de forma totalmente online, por meio da plataforma e-Notariado, onde os familiares, de posse de um certificado digital emitido de forma gratuita por um Cartório de Notas, poderão declarar e expressar sua vontade em uma videoconferência conduzida pelo tabelião. Os serviços desta plataforma também estão disponíveis em dispositivos móveis. Pelo e- Notariado ainda é possível realizar divórcios, testamentos, inventários, uniões estáveis, escrituras de compra e venda e muitos outros atos. Os valores são os mesmos praticados nos serviços presenciais e regulamentados em tabela definida por lei estadual.

