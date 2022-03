Geral 05/03/2022 12:01 Detran orienta motoristas sobre cuidados ao dirigir no período de chuvas A pista molhada e a baixa visibilidade comprometem a segurança das vias e aumentam os riscos de acidentes - Foto por: Divulgação O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) orienta motoristas para que redobrem a atenção na direção do veículo durante o período de chuvas constantes. A pista molhada e a baixa visibilidade comprometem a segurança das vias e aumentam os riscos de acidentes. A gerente de Ações Educativas do Detran, Gresiella Almeida, destaca que ao conduzir o veículo na chuva é importante que o motorista reduza a velocidade e mantenha maior distância do veículo da frente, para casos de frenagem mais bruscas. Além das vias ficarem alagadas, as poças d’águas escondem buracos, que podem ocasionar acidentes. Na pista molhada também pode ocorrer aquaplanagem - quando o pneu do veículo sai do contato com a pista, o carro flutua e o motorista perde o controle do automóvel. "Nesse caso de aquaplanagem, o condutor não deve acelerar o veículo, deve manter a direção reta e não pisar no freio, já que a tração é reduzida significativamente", orienta Gresiella Almeida. A pedagoga Rosane Gerda passou pela situação recentemente e relatou o susto. “Estava chovendo e eu estava em uma curva, início da noite. Passei em um bolsão de água e aquaplanei. Foi um susto, mas como duas rodas do carro estavam no seco, era pista dupla e não tinha ninguém próximo, então deu para evitar um acidente”, contou. Manter os freios e limpadores de para-brisas em perfeito funcionamento é essencial para enfrentar situações adversas de clima, principalmente à noite. Enquanto estiver chovendo, os faróis do veículo devem permanecer acesos, mesmo durante o dia, para que o carro fique mais visível. Gresiella Almeida destaca ainda que o estado dos pneus também é importante. Eles devem estar calibrados e em boas condições de circulação para garantir maior estabilidade do veículo. "Por fim, se a chuva estiver muito forte, o ideal é que o condutor espere a tempestade passar para só então conduzir o veículo. Caso já esteja na rua no momento da chuva e precise parar em um acostamento, o pisca-alerta deve estar ligado para que os demais veículos visualizem o automóvel, evitando possíveis acidentes", explica.

