Geral 07/03/2022 13:39 Homem desconfia de 'gato em padrão' e atira no peito de funcionária da Energisa Trabalhadora foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Regional de Rondonópolis. Acusado foi preso em flagrante. Uma funcionária da Energisa foi baleada na barriga e tórax por um homem, na manhã desta segunda-feira (07), no momento em que fazia leitura do relógio de uma casa do bairro Carlos Bezerra II, em Rondonópolis (212 km de Cuiabá). Conforme a Polícia Militar, a tentativa de homicídio ocorreu por volta das 8h10. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Regional. O atual estado de saúde dela não foi informado. O acusado de disparar contra a trabalhadora foi preso em flagrante e a arma apreendida. Ele contou aos policiais que suspeitou que a funcionária estaria montando um “gato” na unidade consumidora do vizinho para ser cobrado na sua conta de energia. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado a 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça. Ele deve passar por audiência de custódia ainda nesta segunda-feira. Um juiz vai decidir se converte a prisão em flagrante em preventiva ou concede liberdade com imposição de medidas cautelares. Em nota, a concessionária de energia afirmou que "repudia de forma veemente a violência sofrida por uma de nossas colaboradoras nessa manhã, em Rondonópolis. A empresa reitera que a funcionária estava devidamente uniformizada e identificada, realizando a leitura de medidor. O quadro de saúde da funcionária é acompanhado pela equipe de saúde e segurança da companhia, que também está prestando todo o suporte necessário a ela e a família".

Voltar + Geral