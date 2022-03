Geral 08/03/2022 07:15 MT CIDADES Maior Companhia Aérea Do Brasil Tenta Acordo Para Se Intalar Em Sinop Apesar das negociações estarem em fase de acordo, já é possível encontrar alguns voos da companhia disponíveis no município. Confira mais detalhes!!! Foto: Reprodução Consolidada como a maior companhia aérea do Brasil e presente em, pelo menos, 6 países da América Latina, a Latam Airlines Brasil – antiga Tam -, iniciou as tratativas para se instalar no Aeroporto Presidente João Batista Figueiredo. Terminal fica localizado no município de Sinop, sendo o maior e mais movimentado no raio de 500km e o principal da região norte de Mato Grosso. Apesar de as negociações ainda estarem em fase de acordos, já é possível, por meio de busca simples em sites de viagens, encontrar passagens aéreas da companhia com rota de Sinop-MT para Guarulhos-SP, com escala, para o próximo mês de junho. Para Brasília-DF é possível encontrar voo direto. O valor divulgado chega a quase 50% mais barato em relação às demais companhias que já prestam o serviço na unidade. Em março de 2019 o Aeroporto de Sinop, compondo um bloco com os aeroportos de Cuiabá, Rondonópolis e Alta Floresta, foi concedido para iniciativa privada pelo Governo Federal, com a intenção de melhorar as instalações, ofertas de passagens por meio de novas rotas e novas companhias, bem como a ampliação do número de passageiros usufruindo dos serviços. Segundo a assessoria do aeroporto, desde que assumiu os serviços na unidade, a empresa tem buscado investir no terminal para melhorar o conforto para os passageiros e aumentar a segurança operacional, quesito definido por eles como “importantes para gerar ainda mais interesse das companhias aéreas e de outros empreendimentos que trazem mais conveniência e facilidades, como lojas e serviços”, diz trecho da nota encaminhada à redação do MT Cidades. Em outro ponto da nota, a empresa informa que “está sempre em contato com as companhias aéreas, inclusive com a Latam, para novos acordos operacionais ou para a disponibilização de novas rotas, por exemplo”. Atualmente o Aeroporto Presidente João Batista Figueiredo conta com duas grandes companhias aéreas, Azul e Gol, operando diariamente com voos, inclusive, diretos, para São Paulo. Dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação (Anac) e compilado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Sinop (Sedec), apontam que o Aeroporto de Sinop foi o segundo com mais movimentação no decorrer do ano passado. No período de janeiro à setembro foram registrados 113.293 embarques e desembarques no terminal. Segundo a assessoria da Prefeitura, o número representa um acréscimo de 36% em relação à 2020 quando foram registradas 83.301 operações no mesmo período

